Port-Gentil : Un séminaire médical pour mieux traiter les fractures les plus courantes

Les professionnels de la médecine se penchent à l’hôpital régional de N’tchengué à Port-Gentil sur le traitement non opératoire des fractures des membres les plus courantes. Du 17 au 19 juillet, ce séminaire vise à améliorer la prise en charge, à maîtriser les mécanismes de traitement orthopédique afin d’offrir aux patients des soins de qualité à des coûts aussi bas que possible.

La grande salle de réunion de l’hôpital régional de N’tchengué abrite, du 17 au 19 juillet, un séminaire axé sur les principes du traitement non opératoire des fractures des membres les plus fréquentes. Animé par l’AO Alliance, cet atelier s’adresse aux hommes et femmes exerçant dans la localité, notamment au personnel des services d’accueil et des urgences, désireux de renforcer leurs compétences dans le traitement chirurgical des fractures.

Ce séminaire a pour but de présenter les principes de base du traitement des fractures et des lésions traumatiques les plus répandues, ainsi que d’identifier celles nécessitant une intervention chirurgicale spécifique afin d’assurer leur prise en charge ou leur transfert dans les meilleures conditions. « L’objectif est d’apporter une formation continue au personnel sur les lésions fracturaires (os cassés). Nous échangeons avec le personnel sur les modalités de prise en charge des personnes fracturées dans la ville », a indiqué le responsable national de l’AO Alliance Fondation, le chirurgien orthopédique Dr Léandre Nguiabanda Lendibi.

Ce renforcement de capacités comprend des exercices pratiques et des démonstrations. Au terme du séminaire, les participants seront capables de diagnostiquer et de décrire les fractures fréquentes des membres supérieurs et inférieurs, d’initier un traitement adapté à chaque patient, de prendre en charge les fractures ouvertes en urgence, d’utiliser les techniques non chirurgicales et chirurgicales de réduction et de traitement (lorsqu’elles sont applicables), ainsi que d’anticiper et de prévenir les complications possibles.

« Il s’agit ici de patients victimes de fractures domestiques, d’accidents de la route ou d’incidents sportifs. L’objectif de cette formation est de revoir les méthodes de prise en charge. Quand une personne se fracture, il est important de comprendre comment cela s’est produit, de la rassurer, de l’immobiliser et d’évaluer la nécessité d’un passage au bloc opératoire », explique Dr Léandre Nguiabanda Lendibi.

Identifier les fractures nécessitant une prise en charge chirurgicale, organiser leur transfert sécurisé, planifier le suivi des patients traités orthopédiquement ou chirurgicalement, y compris la rééducation, ou encore informer clairement les patients et leurs familles sur le diagnostic, les options thérapeutiques et le pronostic : autant d’aspects que le séminaire entend renforcer auprès des praticiens.

Récapitulatif des modules de formation

Module de formation Objectifs pédagogiques Diagnostic des fractures courantes Identifier et décrire les fractures fréquentes des membres supérieurs et inférieurs Urgences et premiers gestes Prise en charge initiale, immobilisation et communication avec le patient Traitement non opératoire Appliquer les techniques de réduction et de soins sans intervention chirurgicale Indications chirurgicales Reconnaître les cas nécessitant un transfert vers un bloc opératoire Prévention des complications Identifier et anticiper les risques liés aux fractures et aux soins mal adaptés Réhabilitation et suivi Organiser le suivi post-fracture, la rééducation et la réinsertion fonctionnelle Communication avec les patients et familles Expliquer clairement les diagnostics, traitements et pronostics

« L’hôpital régional de Port-Gentil s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue, avec pour ambition d’offrir aux populations des soins de qualité au coût le plus bas possible. Et qui dit qualité des soins, dit avant tout qualité du personnel », a rappelé un intervenant.

Ce séminaire constitue une véritable opportunité pour les professionnels de santé, mais aussi pour les étudiants en médecine, d’approfondir leurs connaissances sur les fractures les plus fréquentes, leurs traitements et leur prévention. Une démarche d’autant plus utile dans une région confrontée à une recrudescence de traumatismes osseux liés aux accidents de la route, aux chutes domestiques et aux activités sportives.