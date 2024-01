Maroc : le pays prend des mesures drastiques pour faire face à la crise de l’eau

Les autorités des grandes villes marocaines ont décrété des mesures d’économie d’eau afin de lutter contre les conséquences de la sécheresse qui dure au Maroc depuis déjà plus de cinq ans.

A Casablanca, les autorités ont demandé de fermer des stations de lavage des automobiles. Les bains publics et les hammams seront désormais fermés le lundi, le mardi et le mercredi. Les autorités ont interdit d’arroser des parcs et des espaces verts. Les piscines municipales et privées ne pourront se remplir qu’une fois par an.

Comme l’a fait savoir le ministre marocain de l’Agriculture Mohamed Sadik, « le Maroc vit depuis déjà six ans une situation climatique exceptionnelle qui se caractérise par des sécheresses à répétition ». Depuis 2018, on enregistre au Maroc une baisse sans précédent du niveau des réserves d’eau et des eaux du sous-sol.