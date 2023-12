Malgré les négociations, l’ONEP menace d’entrer en grève ce 20 décembre chez Perenco

Le torchon brûle toujours dans le secteur pétrolier gabonais. Suite à des négociations insatisfaisantes entre le ministre du Pétrole, les syndicats, les dirigeants de Perenco, et au refus de satisfaire les revendications des employés, l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) a brandi ce vendredi, une menace grève pour le 20 décembre à Perenco Oil & Gas Gabon, une société pétrolière et gazière également taxée de « grande pollueuse ». En cause, de nouvelles violations de l’entreprise pétrolière et ses conflits d’intérêts avec les responsables du Syndicat autonome du pétrole (SAP).

Suite au dépôt de préavis de grève illimitée dans les sociétés pétrolières Assala Gabon, Addax Petroleum Oil & Gas Gabon et Maurel & Prom, le mercredi 6 décembre à Libreville, le ministre du Pétrole, Marcel Abéké, et sa collègue du Travail, Solange Guiakie, étaient réunis avec l’Onep et les inspecteurs du travail en charge du secteur pétrolier pour ouvrir des négociations visant à offrir un climat social apaisé aux entreprises précitées. « Il ne faut surtout pas qu’il soit rompu pour assurer la poursuite des activités pétrolières d’une manière générale », avait précisé Marcel Abéké, qui avait poursuivi en indiquant que « la négociation va se poursuivre ».

Cependant, avant que celles-ci ne se poursuivent, un revirement est survenu à l’ONEP. En effet, celle-ci

considérant que Perenco Oil & Gas Gabon s’illustre avec insistance dans la violation des droits de l’Homme au travail, en portant atteinte à la dignité des travailleurs et en aliénant leurs libertés individuelles et collectives, et ce, en violation de l’article 3 du Code du travail qui dispose que « le travail est une source de valeur. Il exige que la dignité et les libertés de celui qui l’exerce soient respectés » ; considérant le conflit d’intérêt établi entre Perenco et le secrétaire général du Syndicat autonome du pétrole (SAP), qui est également le directeur-gérant de la société de placement du personnel Logistic-Services (LS) en contrat commercial avec Perenco ; considérant que les délégués du personnel issus du Syndicat autonome du pétrole (SAP) se comportent comme des représentants de la direction générale ; considérant qu’ils utilisent sur leurs installations des travailleurs mis à disposition par des sociétés de prestations de services en violation de la loi 20/2007, entretenant ainsi la précarisation des emplois et le maintien de ces travailleurs dans la pauvreté, au mépris de l’article 3 du Code du Travail qui précise que « les conditions dans lesquelles le travail est accompli doivent permettre au travailleur et aux membres de sa famille de subvenir normalement à leurs besoins, de protéger leur santé et de jouir de conditions de vie décentes » ; considérant l’utilisation abusive et illégale de la main-d’œuvre étrangère ; considérant que, conformément à l’article 316 du Code du Travail, l’ONEP est le syndicat le plus représentatif du secteur pétrolier en général et au sein de Perenco en particulier ; considérant que l’article 302 dispose que "le syndicat professionnel a pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels, moraux et sociaux tant collectifs qu’individuels de ses membres", l’Organisation nationale des employés du pétrole a informé ses délégués et sympathisants des différents sites où opère le géant gazier et premier dans l’exploitation du pétrole au Gabon, d’une grève générale illimitée à compter du mercredi 20 décembre prochain.

« Aussi, le mercredi 20 décembre 2023 dès 06 heures, une grève illimitée pourrait être déclenchée par l’ONEP à l’attention de nos membres et sympathisants employés Perenco, ainsi que les employés mis à disposition chez Perenco par les sociétés LS, SMVS, FORASERV, DIETSMANN Gabon, SPIE OGS, EMTP et GEOTECHNIC qui placent du personnel », précise dans sa note du vendredi 8 décembre, la secrétaire nationale chargée de la réglementation, des relations extérieures et de la communication, Guylaine Mboui Zolo Ba-Ndong.

Il est à noter surtout que cet arrêt de travail, avec service minimum tel qu’indiqué, toucherait bien évidemment l’ensemble des installations opérées par Perenco Oil & Gas Gabon, notamment les sites pétroliers, les yards, magasins et bureaux, etc. La menace de grève brandie par l’ONEP intervient normalement à la suite de la non-satisfaction des revendications. Comme revendications, il s’agit en effet de la réintégration immédiate à leurs postes de travail des deux employés dont les contrats ont été rompus, en raison des représailles de l’employeur consécutivement à la signature d’une pétition dénonçant les comportements répréhensibles des délégués du personnel ; l’ouverture d’une enquête sociale sur la violation des droits de l’Homme au travail entretenue notamment par Jean Noël Bouassi-Bouassi, Nestor Aworet, Axel Fouty, Irène Lyamangoye, Pierre Patrick Essono, Philippe Royer et Bruno Valeri.

« Cette enquête sociale devra être diligentée par le directeur général Adrien Broche, et conduite par une délégation composée essentiellement des représentants des Ministères du Pétrole, du Travail, de l’Intérieur, de la Justice, ainsi que de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et de l’ONEP », exige la plus grande centrale syndicale au Gabon du secteur pétrolier. Comme autres points de revendications, l’ONEP réclame l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel ; la reprise des négociations par le ou les syndicats représentatifs de tous les accords collectifs négociés et signés entre les délégués