Malgré l’obligation vaccinale, le National foot du Gabon toujours pas à l’horizon !

Alors que plusieurs championnats de football ont repris sur le continent africain, celui du Gabon est aux abonnés absents. Stoppé en mars 2020, soit 1 an et 8 mois, les footballeurs nationaux n’ont plus foulé les pelouses de leur club. Et pourtant sa reprise avait été annoncée pour le samedi 23 octobre dernier. Un autre rendez-vous manqué malgré l’exigence de la vaccination anti-Covid faite aux footballeurs. Une situation qui semble-t-il, ne ferait que ralentir les chances des footballeurs de renouer enfin les terrains.

« Nous ça ne nous arrange pas cette situation. Ils n’ont pas à nous imposer le vaccin contre la Covid-19, déjà que c’est pas obligatoire. Ils nous exposent à d’autres vices et c’est pas bien. Certains travaillent chez eux, mais avec beaucoup de relâchement. C’est pas comme aux entraînements avec le staff technique », déplore Tanguy, un athlète du Stade Mandji. Pour l’heure, c’est le statu quo et les footballeurs nationaux sont laissés pour compte par la tutelle. Durement affectés par l’épidémie de Covid-19 avec des séries de licenciements pour certains clubs, les clubs comptent sur cette rentrée pour se refaire une santé. Mais ils restent confrontés à la mise en place complexe du vaccin obligatoire pour tous. Si les écoles viennent de faire leur rentrée avec l’inquiétude de voir une multiplication des contaminations au Covid-19, le monde du sport gabonais quant à lui dans la tourmente. Cette reprise est d’autant plus importante que les clubs ont particulièrement souffert des restrictions sanitaires qui ont été déclinées depuis mars 2020. Face à cette crise sanitaire, ils ont toutefois pu compter sur les aides de l’instance mondiale du football. Afin de rénover les équipements sportifs, soutenir l’emploi et les associations, développer les formations aux métiers du sport et accompagner la transition numérique des fédérations. La LINAF et le gouvernement devrait mettre un peu d’eau dans leur vin pour enfin trouver une entente des deux parties. « Avec cette imposition, c’est le monde du football gabonais qui régresse davantage. Et après, ils voudront des résultats positifs. Mais c’est impossible », conclut Teddy de Terre de Foot. Reste que c’est bien le retour des publics, pratiquants et spectateurs, qui importe le plus. Si un protocole est mis en place avec une limitation des spectateurs, la mise en place du pass sanitaire constitue, d’évidence, un nouveau casse-tête pour les fédérations et les clubs. Pour l’heure, le vaccin anti-Covid est représenté par le gouvernement comme la condition obligatoire pour la reprise du championnat de football à l’arrêt depuis mars 2020.