Mairie de Port-Gentil : les agents bancarisés accusent des retards de paiement de salaire

Depuis plusieurs mois le syndicat Solidarité de la mairie de Port-Gentil, a enregistré bon nombres de réclamations et des plaintes liées aux retards de paiement de salaires par les banques. À cet effet, après de multiples demandes de rencontre avec la direction de l’Hôtel de ville et ce, malgré les maintes interpellations administratives, la situation semble s’enliser. Pire encore, elle prend des dimensions désastreuses et regrettables.

Ainsi, le syndicat Solidarité a organisé une assemblée générale à la mairie du deuxième arrondissement de Port-Gentil (carrefour centre social/COSYGA) visant à mener des actions fortes et concrètes pour endiguer le phénomène des retards de paiement de salaires des personnels payés au sein des banques. Cette réunion était l’occasion pour tous les travailleurs à la mairie de Port-Gentil, de donner un impact solide et durable à ce problème mais pas que. Mais également, de pouvoir le résoudre définitivement.

Un problème qui perdure mois après mois

« Au sortir de tout ça, il a été décidé que les agents bancarisés sortent rapidement des institutions bancaires dans lesquelles ils s’y trouvent actuellement. Il s’agit ici de demander à la mairie de ne plus reverser les salaires dans les banques puisqu’au niveau du Trésor public, les agents sont payés régulièrement c’est-à-dire entre le 25 et le 05. La mairie dit qu’elle envoie les états de salaires entre le 22 et le 24. Le Trésor dit que ces états partent à Libreville avant le 25 et que le problème réside à Libreville au Budget. Le Budget dit ce sont les banques, et les banques disent c’est la Mairie. Finalement qui est sérieux dans tout ça ? », se questionne Jean-Jacques Ogoula, secrétaire général du syndicat Solidarité.

Les retards criards de perception de salaires aux dates régulières, soit le 05 du mois d’après suivant le mois travaillé, pendant que les agents d’autres collectivités locales comme les mairies de Libreville et celle d’Owendo perçoivent leurs émoluments entre le 25 et 30, ont entraîné plusieurs conséquences dans la vie des agents municipaux de la capitale économique. Pour d’autres, ils ont été obligés de contracter des emprunts à crédit avec des taux d’intérêts très élevés afin de résoudre des problèmes personnels.

Un quiproquo bancaire

De plus, on note le non-paiement de la scolarité de leurs progénitures, le non-paiement également régulier des loyers auprès de leur bailleur. Face à ce qui précède et dans la perspective de résoudre ce problème de manière définitive, une pétition a été introduite dans tous les départements de l’institution afin de demander fermement à la mairie de Port-Gentil de suspendre provisoirement les virements des salaires des agents auprès des banques à partir du 01 novembre 2021 et ce, jusqu’à la régularisation totale de cette situation par les institutions concernées.

« Sauf que la situation perdure au niveau de la mairie. Malheureusement les solutions ne sont pas trouvées malgré le fait que nous soyons rentrés en discussion avec le maire et le responsable du Trésor. La preuve, nous sommes le 08, nous ne sommes pas encore payés pour le mois d’octobre. En septembre nous avions été soldés vers le 22. Nous ne voulions plus ça. C’est pas normal », rajoute, le secrétariat du syndicat Solidarité.

Des solutions à l’horizon ?

Par ailleurs, le syndicat susmentionné a invité tous les agents municipaux de Port-Gentil à bien vouloir remplir et signer la lettre de pétition. En outre, dans l’optique de respecter leurs engagements individuels auprès de leur banque sur le remboursement des crédits en cours, cette lettre autorise à la collectivité locale de poursuivre les prélèvements desdits crédits et de les reverser mensuellement aux banques jusqu’à épuisement de ceux-ci.

« Si rien ne bouge après toutes ces démarches, et après que nous soyons répartis au Trésor, si les retards se font toujours ressentir, nous réunirons les agents pour décider de la suite des événements. Mais concernant la grève ou un quelconque mouvement d’humeur, nous le syndicat Solidarité et ses agents responsables, nous ne sommes pas encore à ce niveau de grève. Nous entamons la procédure normalement », conclut Jean-Jacques Ogoula du syndicat Solidarité.