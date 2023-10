Mairie d’Owendo : Jeanne Mbagou évincée par le CTRI et remplacée par un général de police

Jeanne Matsougou Mbagou vient d’être évincée de la gestion de la mairie d’Owendo. Cette décision a été prise le lundi 2 octobre au travers du communiqué n°14, pris par décret du président de la transition, par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). A été nommé comme étant le maire entrant de la transition de la commune d’Owendo, le général de division de police, Arnaud Sandri Nombo.

« Sont nommés en date de ce jour, délégué spécial chargé de la gestion de la commune d’Owendo pendant la période de la transition, le général de division de police, Arnaud Sandri Nombo ; directeur financier de la mairie d’Owendo pendant la période de la transition, chef d’escadron, Belinda Staline Synthia Djelekisa », a indiqué hier le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Le nouveau délégué spécial de la mairie d’Owendo durant la période de transition était le Chef d’état-major des polices d’investigations judiciaires (CEMPIJ). Il sera accompagné dans cette lourde mission visant à assainir les comptes de cette institution décentralisée par le chef d’escadron, Belinda Staline Synthia Djelekisa en sa qualité de directeur financier.

En revanche, Jeanne Mbagou était la mairesse qui détenait le record national absolu de longévité aux commandes d’une municipalité du pays. Membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) dans le 2e arrondissement de cette commune depuis 2013, elle demeure une militante chevronnée de premières classes de ce parti politique depuis son jeune âge. Cette ancienne présidente du comité PDG de la cité Octra dès 1997 et ancienne responsable de l’UFPDG de la commune d’Owendo, a géré la municipalité de cette petite commune d’Owendo depuis 2008.

À la gestion de cette mairie riche grâce au port qui fournit l’essentiel des besoins du Gabon, de la capitale et surtout l’implantation de sociétés qui payent des taxes, Jeanne Matsougou épouse Mbagou, ne comptait plus sur la subvention de l’Etat et surtout sur la concrétisation de la loi sur la décentralisation qui vise à une autonomie totale de gestion des collectivités locales. Disposant d’un budget primitif exercice 2018 de plus de 3 milliards avec un plafond cumulé d’excédents de plus de dix milliards au trésor en terme d’écritures.

Quand on sait que dès son premier magistère, le budget de la mairie était de 896 millions, la mairie d’Owendo s’était même ventée d’avoir un coffre plein qui faisait rougir certains mairies du Gabon. Récipiendaires de plusieurs récompenses sur la scène nationale et internationale, la mairesse d’Owendo a été désignée meilleure maire de la CEMAC en 2016 dans le cadre des Awards de cette entité financière. Elle est fondatrice de l’Union des femmes d’Owendo (UFO), elle s’y consacre à la protection des enfants abandonnés, à la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi qu’à d’autres causes humanistes et humanitaires