Libreville : le maire intérimaire se débarrasse de 59 collaborateurs de l’ancien édile

Sale temps pour les collaborateurs en sursis laissés par l’ancienne mairesse de la capitale gabonaise Christine Mba Ndutume évincée par l’armée. Un arrêté signé jeudi 21 décembre par le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rapontchombo, a marqué la fin des fonctions pour 59 collaborateurs de son cabinet, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Cette décision intervient dans le cadre de l’application des règles administratives qui régissent le fonctionnement des administrations au Gabon, spécifiquement dans la commune de Libreville. Elle s’appuie également sur l’ordonnance 11’005/PR/2023 du 24 octobre 2023, qui modifie et supprime certaines dispositions de la loi organique n°001/2014 du 16 juin 2015 relative à la décentralisation.

La passation de charges entre le militaire et l’ancienne mairesse

Le délégué spécial, nommé le 3 septembre dernier par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), a attendu la promulgation récente de l’ordonnance encadrant et renforçant les pouvoirs des délégués spéciaux pour prendre cette décision attendue.

Les membres du cabinet qui perdent leurs fonctions comprennent le directeur de cabinet, le chef de cabinet, les conseillers, la secrétaire particulière, les chargés d’études et les chargés de mission, totalisant ainsi 59 personnes. Conformément à l’article 2 de la décision, ces collaborateurs perdent les avantages et indemnités liés à leurs fonctions et sont appelés à rejoindre soit leurs entités d’origine, soit leurs administrations d’origine.

Pour les membres du cabinet qui étaient auparavant des agents municipaux, ils continueront à percevoir les indemnités attachées à leurs fonctions pendant 4 mois, conformément aux dispositions régissant les conditions générales d’emploi des personnels de la commune de Libreville.