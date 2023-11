Les cadres du PDG en conclave à Libreville ce mercredi pour préparer l’après Ali Bongo

Plus de deux mois après le renversement d’Ali Bongo par l’armée gabonaise, les militants du Parti démocratique gabonais (PDG, déchu le 30 août) songent désormais à leur avenir sans lui. L’ancien parti présidentiel qui souhaite survivre à la transition et à son ancien distingué camarade président se devait de réagir. C’est tout le signal à donner à la future réunion convoquée ce mercredi 8 novembre au siège de cette formation politique fondée par le père d’Ali Bongo.

Ali Bongo bien que laissé libre de ses mouvements par les militaires qui l’ont arraché le pouvoir, ne préside même plus aux destinées du parti fondé par son père et dont il l’avait pourtant hérité la direction à sa mort en 2009. Déposé par le CTRI, ses propres militants l’ont également écarté curieusement de la tête du parti, voulant absolument survivre à sa déchéance et à son règne écourté de 14 ans.

Luc Oyoubi, le nouvel homme fort du PDG depuis la chute d’Ali Bongo

C’est le sens trouvée dans la toute première réunion convoquée par ses militants à laquelle ont été conviés la crème de la crème des cadres du PDG. Selon l’AGP, « Le camarade secrétaire général par intérim, Luc Oyoubi convie les membres du secrétariat exécutif et les membres du comité consultatif des sages à une importante réunion ce mercredi 8 novembre 2023 à 17h dans la salle de réunion du rez-de-chaussée au siège du parti, sis à Louis », indique un communiqué du PDG.

Une réunion de travail qui devrait permettre aux cadres du PDG d’amorcer leur mue et tourner certainement la page Ali Bongo. Les conclusions de cette réunion seront scrutées pour voir comment l’ancien parti unique compte se démener pour exister. Ce, bien que le CTRI ait tout de même nommé plusieurs de ses cadres dans plusieurs instances de la transition. Une renaissance très attendue et déjà facilitée par les militaires du CTRI ? Réponse dans les prochains jours.