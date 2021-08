Les avoirs extérieurs nets du Gabon en chute vertigineuse de 74%

Encore une mauvaise nouvelle pour l’économie gabonaise. Selon la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), les avoirs extérieurs nets du système bancaire du Gabon sont passés de 612,1 milliards de FCFA en mars 2020, à 132,9 milliards de FCFA en mars 2021 soit une chute de 74%.

Pour expliquer cette chute vertigineuse, la DGEPF évoque la détérioration simultanée des avoirs extérieurs nets de la Banque des états de l’Afrique centrale (BEAC) de -78,3% et des banques primaires de -47,1% soit respectivement 132,9 et 51,1 milliards de FCFA.

Cette chute des avoirs extérieurs nets, à fin mars 2021, est consécutive aux importants engagements extérieurs à court, moyen et long terme de la Banque centrale et des banques commerciales. Les avoirs extérieurs nets correspondent à la situation des investissements internationaux tels que définis par le FMI, ou à son équivalent le plus proche.