Dotée pourtant d’un barrage hydroélectrique, Lébamba subit délestages et coupures d’eau

Il ne fait pas bon de vivre à Lébamba (Ngounié, sud du Gabon). Malgré la construction depuis 26 ans d’un barrage hydroélectrique dans la contrée, les Louvanois vivent au rythme des délestages d’électricité et coupures d’eau. Le tout en constatant la hausse vertigineuse de leurs factures éditées de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

L’un des cours d’eau que sont contraints d’utiliser les Louvanois

Selon les riverains, les délestages et coupures d’eau peuvent durer jusqu’à 10h de jour comme de nuit. Privant ainsi la ville et son centre hospitalité de ces commodités pourtant élémentaires. Et cela tous les jours que Dieu fait ! Une situation de privation devenue quasi-normale pour les habitants contraint de s’abreuver en eau potable soit auprès des fontaines publiques ou dans les cours d’eau qui jouxtent la ville.

Une situation qui perdure pour les riverains qui nourrissaient pourtant de grands espoirs dans la construction en 1995 du barrage hydroélectrique de Lébamba. Celui-ci était censé être là pour résoudre leurs problèmes d’électricité et d’approvisionnement en eau potable. Que nenni. Jusqu’à quand, se demandent désabusés les Louvanois.