« Le PDG n’est pas mort, il est toujours vivant ! », se vante le PDG à Port-Gentil

Tel un phénix, l’ancien parti au pouvoir au Gabon, le Parti démocratique gabonais (PDG) veut renaître de ses cendres après la tempête qui l’a froidement secoué, en dépossédant Ali Bongo à la suite du coup d’État d’août dernier. Le 12 mars, plusieurs figures du PDG restées fidèles à l’ancien parti unique ont réaffirmé la redynamisation du PDG.

À l’occasion du 56e anniversaire du PDG célébré le 12 mars à travers le pays, la province de l’Ogooué-Maritime n’est pas restée insensible à cette fête qui a autrefois fait les beaux jours du PDG, ce parti politique déchu en août dernier. Si l’absence de plusieurs cadres de l’ancien régime au pouvoir s’est fait remarquer à Port-Gentil, tout comme leurs grosses cylindrées coûtant plusieurs millions de FCFA et la ferveur des grands instants, il reste que la détermination et la patience demeurent le leitmotiv des ambitions de renaissance du parti de feu Omar Bongo.

Une vue des militants présents

« Le PDG est toujours vivant et a pignon sur rue ! », affirme le secrétaire provincial Ferdinand Ndo Ella. Pour rester crédible aux yeux des Gabonais, le PDG a convoqué en février dernier des assises d’autocritique et de refondation permettant une ouverture plus large des débats, une compréhension des préoccupations de la base et la mise en place de nouvelles stratégies politiques. La vision projetée par le PDG, selon le rapport de synthèse, est une reconquête du pouvoir qui passe nécessairement par une implantation à travers les zones perdues.

« Chez nous dans l’Ogooué-Maritime, les assises se sont déroulées sans incidents. Le PDG est implanté dans toute la province, et il nous fallait débattre lors des assises de tous les maux », informe le secrétaire provincial Ferdinand Ndo Ella. En août dernier, après les résultats des élections générales, le PDG, qui avait largement remporté l’élection présidentielle selon le Centre gabonais des élections (CGE), avait été déchu par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). 4

Des militants convaincus d’un retour aux affaires

Lequel avait jugé tronquées ces élections. Du jamais vu au Gabon après plus de soixante ans de pouvoir, géré d’une main de fer par la famille Bongo-PDG. « Août dernier était notre première expérience de perdre le pouvoir, et aujourd’hui nous allons batailler pour travailler fort pour reconquérir le pouvoir », promet Ferdinand Ndo Ella. Selon lui, la nouvelle génération d’hommes et de femmes désignée récemment pour guider le bateau PDG n’est autre que la continuité des fondements incarnés par le feu grand camarade président El Hadj Omar Bongo. « Le parti s’émeut et nous sommes dans une période intergénérationnelle. La roue du PDG continue de tourner », conclut-il.