Le haut gradé de police à l’origine de l’évasion armée de Tchibanga, condamné mais libre !

La justice gabonaise s’est penchée vendredi dernier sur l’affaire de la bagarre qui avait éclaté entre un gendarme et trois policiers à Tchibanga le 22 juin. Le commandant Patrick Moubogha dont l’évasion armée le 25 juillet de la prison de Tchibanga avait humilié le parquet, était jugé ce 13 août pour violence et voie de faits ainsi que deux de ses complices. Le haut gradé de la police s’en tire à bon compte puisque le tribunal de Mouila l’a plutôt condamné à 2 mois de prison dont seulement 22 jours fermes. Une durée déjà couverte par sa détention à la fois à la prison de Tchibanga que celle de Mouila après son évasion.

La justice gabonaise continue de marquer sa compassion et sa solidarité avec les agents de forces de l’ordre impliqués dans des faits graves ternissant leur image respective. Alors que l’affaire de son évasion armée dominicale du pénitencier de Tchibanga est toujours dans toutes les mémoires, c’est celle ayant conduit à son incarcération dans cette localité qui vient d’être clarifiée par la justice. Le commandant de l’antenne locale de Direction générale de documentation et de l’Immigration, Patrick Moubogha, ne tire que 22 jours de prison pour violence et voie de faits.

Une peine plutôt clémente pour ce haut responsable de police qui a recouvré de facto la liberté à la prison centrale de Mouila où il avait été relogé après son évasion. Lors du procès, Patrick Moubogha et ses complices qui avaient roué de coup un militaire pour un poisson braisé qu’ils se disputaient, ont fait profil bas pour obtenir la clémence de la cour qui ne s’est pas faite priée. « Nous avons obtenu un bon résultat », s’est félicité Me Jean Paul Moubembé, avocat des policiers mis en cause.

« Nous avons plaidé coupable et ça a joué en notre faveur », a-t-il rajouté. Un procès qui se termine bien pour les policiers, libres de leur mouvement. Reste à connaitre les suites judiciaires de cette évasion armée du 25 juillet. Une affaire que les autorités gabonaises continuent de minimiser et dans laquelle, le silence du parquet est plutôt illustrative de l’omerta judiciaire et des probables sanctions à l’endroit des policiers impliqués. Les prochains jours nous en diront certainement plus.