Le gouvernement gabonais sommé de publier chaque trimestre l’exécution du budget de l’Etat

Les Gabonais auront désormais une vision plus claire sur la manière dont l’argent public sera utilisé cette année. C’est l’exigence exprimée dans la déclaration lue vendredi soir par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). Le président de la transition a choisi d’exercer une pression sur le gouvernement et ses ministres en leur demandant de rendre publics chaque trimestre les détails de l’utilisation des fonds publics. Cette demande constitue une première dans le pays, où la gestion des finances publiques a toujours été l’un des secrets les mieux gardés des dirigeants.

Le CTRI veut accroître la transparence et la lisibilité dans la gestion de l’argent public des Gabonais. Pour atteindre cet objectif, le comité a décidé d’exiger des autorités gouvernementales la publication régulière de l’exécution du budget de l’État. C’est ce qu’a annoncé vendredi soir le porte-parole du CTRI, le lieutenant Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, mettant ainsi fin au silence de cathédrale entretenu depuis des années par les gouvernants publics. Le communiqué du CTRI de vendredi soir Cette décision a été prise « dans un esprit de renouveau et de rigueur administrative », a averti le communiqué du CTRI, soulignant que c’était la première fois depuis très longtemps que « le budget a été mis en place dès le mois de janvier ». En effet, le budget 2024 a été promulgué par un décret du président de la transition pris le 22 janvier. Ce décret, la loi n°005/2024, détermine les ressources et les charges de l’État pour l’année 2024. « Les membres du gouvernement sont également invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un retour à l’orthodoxie dans la conduite des politiques publiques, conformément aux dispositions de l’article 83 alinéa quatre de la loi organique relative aux lois de finances », a rappelé le porte-parole du CTRI. Comité qui a ensuite exigé d’eux la publication trimestrielle de l’exécution du budget de l’État à l’attention de tous les citoyens. « Le gouvernement transmettra au parlement des rapports trimestriels sur l’exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que sur l’application de la loi de finances », affirme le communiqué, ajoutant que « ces rapports seront également rendus publics pour témoigner de l’engagement envers une gestion transparente des deniers publics, un droit fondamental des Gabonaises et des Gabonais », conclut le communiqué.