Le gouvernement gabonais accuse RFI et France24 suspendus, d’être proches de l’opposition

On en sait désormais un peu plus sur les raisons qui ont conduit les autorités gabonaises à suspendre les médias d’informations tels que RFI et France24. Invité dimanche soir de « Edition spéciale » de Gabon24, chaîne émettant depuis le palais présidentiel de Libreville, le porte-parole du gouvernement Rodrigue Mboumba Bissawou a indiqué que ces médias auraient une ligne éditoriale trop proche de l’opposition gabonaise, des adversaires d’Ali Bongo. Une frustration qui a obligé le gouvernement à procéder à leur suspension à durée indéterminée.

Rodrigue Mboumba Bissawou s’est largement épanché hier sur les raisons qui ont conduit le gouvernement gabonais à suspendre plusieurs médias étrangers dont ceux de France Medias Monde, propriétés de l’Etat français. En plus de l’accès internet coupé depuis samedi soir pour n’être finalement qu’un vecteur de « fausses nouvelles » selon le gouvernement d’Ali Bongo, les autorités sortantes n’ont pas hésité à couper le signal de plusieurs chaines internationales.

« Ce n’est pas une décision que nous avons pris à la va-vite », a expliqué le membre du gouvernement très fier de lui. « Nous avons pris le temps d’observer le traitement de l’information sur ces différents médias. Nous nous rendons compte pour les médias qui ont été suspendus de la propension à accorder de la place à l’opposition », a déclaré le ministre de la Communication sur Gabon 24, chaîne contrôlée par le palais présidentiel.

En clair, le gouvernement a agi par frustration contre ces médias et non pour l’intérêt supérieur de la Nation. D’ailleurs, il a ajouté que le gouvernement avait sollicité ces médias pour promouvoir sur leurs antennes le projet du président-candidat Ali Bongo et le Plan d’accélération de la transformation (PAT) pour lesquels ces médias n’auraient pas donné suite. Le gouvernement gabonais semble ainsi avoir agi plus en militant du Parti démocratique gabonais et d’Ali Bongo.

Cette suspensions des médias internationaux l’est pour des mobiles partisans afin que les gabonais ne s’abreuvent d’informations que de canaux dits officiels, contrôlés eux par le gouvernement gabonais et le pouvoir d’Ali Bongo. C’est désormais le cas depuis ce samedi soir avec cette décision qui a surpris tout le monde. Ce, alors que le pays est calme et qu’aucun incident ne s’est produit depuis le soir du vote de la présidentielle dont aucun résultat n’a fuité non plus même sur ces médias dits officiels.