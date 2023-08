Gabon : Après Internet, les autorités sortantes coupent le signal des chaînes d’info étrangères

Déplorant samedi le mobile de la désinformation et ses dangers comme raison de la suspension unilatérale d’internet au Gabon, les autorités sortantes ont tout de même pris soins de couper également toutes les chaines d’informations internationales diffusées dans le pays. Ainsi, des chaines comme Africanews, RFI, TV5Monde et France24 sont absentes des écrans gabonais.

Ali Bongo et son gouvernement n’ont pas fait que couper internet dans le pays une fois le vote de la présidentielle de samedi terminé. Une première dans le pays où les gabonais n’ont pas eu droit à leur traditionnelle nuit électorale pour vivre la compilation et le dépouillement des voix de l’ensemble du pays. Au contraire, les autorités sortantes ont imposé un couvre-feu à durée indéterminée en place de 19h à 6h.

Le communiqué de suspension d’internet des autorités sortantes

Une situation qui inquiète de nombreux gabonais désormais massées chez eux de peur de représailles des forces de l’ordre. Il règne dans le pays, un climat de peur et de terreur surtout qu’en plus d’internet et du couvre-feu les médias internationaux ont été également mis hors d’état de nuire. Tous les signes d’un nouveau passage en force des autorités sortantes qui ont restreint les libertés publiques.

Rappelons que durant la journée de samedi, l’opposition gabonaise avait dénoncé des fraudes et de nombreux électeurs ont été chassés des bureaux de vote sans avoir voté. Seuls les résultats du vote à l’étranger notamment ceux de France ont été rendus publics donnant l’opposant Albert Ondo Ossa grand vainqueur. Un black-out électoral et désormais médiatique imposée hier soir par Ali Bongo et son gouvernement avant même que ne soient connus les résultats du scrutin de la présidentielle où il briguait un 3e mandat.