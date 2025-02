Le Gabon va emprunter 131,19 milliards pour financer les projets de la transition jusqu’en 2026 !

Le gouvernement gabonais a validé ce jeudi en Conseil des ministres un nouvel emprunt de 131,19 milliards de FCFA auprès de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). Ce financement est destiné à soutenir le Programme national de développement de la transition (PNDT), un plan visant à moderniser les infrastructures et relancer l’économie. Cette nouvelle dette s’inscrit dans la volonté des autorités de poursuivre les réformes engagées depuis le début de la transition.

Le PNDT, adopté en mars 2024, couvre la période 2024-2026, bien au-delà de la transition qui doit officiellement s’achever en avril prochain avec l’élection présidentielle. Il vise notamment à améliorer l’accès aux services publics, soutenir l’investissement et renforcer la stabilité économique. Le choix d’un financement extérieur soulève cependant des interrogations sur la capacité du pays à assumer ces engagements une fois la transition terminée.

Depuis le coup d’État d’août 2023, la transition a multiplié les emprunts pour financer ses réformes. Cette course à l’endettement, censée répondre aux urgences économiques, a considérablement alourdi la dette du pays qui a franchi la barre des 7 000 milliards. L’État justifie ces décisions par la nécessité de redresser l’économie, mais ces emprunts risquent de peser lourdement sur le prochain gouvernement qui devra en assurer le remboursement.

L’Afreximbank, principal partenaire financier de cet emprunt, est une institution panafricaine spécialisée dans le financement du commerce et du développement en Afrique. En misant sur cette nouvelle dette, les autorités gabonaises espèrent obtenir les fonds nécessaires pour stabiliser la transition et mener à bien leurs projets. Toutefois, à l’approche des élections présidentielles, la gestion de cet endettement et son impact sur l’économie nationale restent des préoccupations majeures.