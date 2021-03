Le Gabon touché par un 3e tremblement de terre en l’espace de quelques jours

Le Gabon est particulièrement victime de séismes à répétition ces derniers jours. Après celui survenu samedi, un autre a été enregistré dimanche par des sismologues. Pour ne rien arranger, dans la nuit de mardi à mercredi à 00h07 et 56 secondes, le même phénomène s’est à nouveau produit dans le pays. Cette fois, l’épicentre de ce 3e tremblement de terre de magnitude 5,4 a été enregistré à 12,12 km de Mbigou (Ngounié).

Comme les précédents, ce séisme n’aura duré qu’une trentaine de secondes. Là encore, sans faire de dégât matériel notable. Il est cependant de plus grande magnitude que celui de dimanche (4,4) près d’Eloum (Moyen-Ogooué) et de celui de samedi (5,2) près de Nzongomintangui (Moyen-Ogooué). Les principales villes touchées se situent entre les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

Devant la multiplicité de ces phénomènes, le ministre de l’Environnement le gabono-britannique Lee White a écarté ce mercredi sur Twitter les craintes d’un tremblement de terre de grande ampleur. « Est ce qu’on risque un tremblement de terre beaucoup plus fort ? Non ! Pourquoi ? Car le Gabon, contrairement à d’autres pays, comme la région de d’Agadir au Maroc, n’est pas traversé par des grandes failles », a indiqué le ministre.

Dans un autre tweet, Lee White cite le géologue Abderrazak El Albani, professeur à l’université de Poitiers (France) pour expliquer le phénomène. « C’est normale », indique-t-il dans un français approximatif. Ces tremblements de terre seraient dus « au fonctionnement normal des failles à cause de l’ouverture continue produit au milieu de l’Atlantique qui repousse les continents, Africains et Américains », croit-il savoir de cet expert.