Le Gabon table sur une croissance économique de 3,3% pour l’année 2024

L’économie gabonaise se prépare à une année 2024 porteuse de promesses, avec une hausse significative de la croissance. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le 27 décembre le ministre de l’Economie Mays Mouisi. Il a dévoilé une prévision audacieuse, anticipant une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 3,3% pour l’année 2024 contre 2,4%.

Cette annonce marque un tournant encourageant pour le Gabon, surpassant les modestes 2,4% enregistrés au cours de l’année 2023. Mays Mouissi a exprimé sa confiance en cette trajectoire ascendante, décrivant cette perspective comme « un nouveau dynamisme pour notre pays ». Cette confiance repose sur une vision optimiste du gouvernement gabonais, qui mise sur une combinaison de facteurs pour stimuler la croissance économique.

Le secteur pétrolier, pierre angulaire de l’économie gabonaise, est au cœur de cette projection, avec l’espoir d’une hausse des prix du pétrole. Le gouvernement place également ses espoirs dans le secteur hors pétrole, démontrant une volonté de diversification économique. Cette approche équilibrée vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des fluctuations des prix du pétrole sur les marchés mondiaux.

La réunion du Comité monétaire et financier du 27 décembre dernier, a mis en avant des axes stratégiques, tels que la régulation des changes et la sécurisation des flux financiers, soulignant l’engagement du Gabon en faveur de transactions licites et transparentes. Cette démarche vise à renforcer la confiance des investisseurs et à créer un environnement propice à la croissance économique durable.

Interrogé sur la capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir cette croissance, le ministre Mouissi a mis en avant une stratégie de collecte optimisée des recettes fiscales et douanières sans augmenter la pression fiscale. « Nous cherchons à maximiser nos revenus à assiette fiscale constante », a-t-il expliqué à nos confrères de l’Union.

Cette orientation pragmatique reflète la détermination du gouvernement gabonais à promouvoir la croissance tout en maintenant une gestion responsable des ressources. L’amélioration des relations avec les bailleurs de fonds offre également des perspectives favorables pour le financement de projets de développement.

À l’aube de 2024, le Gabon se positionne comme un acteur économique dynamique en Afrique, prêt à saisir les opportunités qui se présentent. La hausse prévue de la croissance offre un élan d’optimisme, soulignant l’importance de suivre de près l’évolution économique du pays au cours des mois à venir.