Le Gabon réactive son comité conjoint gouvernement/partenaires sur l’aide extérieure

Le Premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima, a relancé ce mardi, à Libreville, les travaux du Comité conjoint gouvernement/partenaires techniques et financiers sur l’aide extérieure. Cette initiative, mise en place en avril 2010 et interrompue en 2016, marque un retour crucial pour le Gabon dans la gestion de son assistance extérieure.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants des organismes de développement présents dans notre pays. L’objectif principal de cette relance est de rétablir un dialogue constructif et efficace entre le gouvernement gabonais et ses partenaires techniques et financiers, afin de mieux coordonner l’aide extérieure et d’optimiser son impact sur le développement du pays.

La photo de famille des participants

Le Comité conjoint constitue une plateforme essentielle pour la concertation et la coordination des actions entre le gouvernement et ses partenaires internationaux. En réactivant cette instance, le Premier Ministre Ndong Sima témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l’efficacité de l’aide extérieure au Gabon. Au cours de cette première séance de travail, plusieurs points ont été abordés, notamment la revue des projets en cours, l’évaluation des besoins prioritaires du pays, ainsi que la définition des orientations stratégiques à moyen et long terme en matière de coopération internationale.

Une vue des partenaires du Gabon

La relance du Comité conjoint gouvernement/partenaires techniques et financiers sur l’aide extérieure intervient dans un contexte où le Gabon cherche à diversifier son économie et à promouvoir un développement durable et inclusif. La coopération internationale joue un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs, et la réactivation de cette instance de dialogue constitue une étape importante dans cette direction.

À l’issue de cette rencontre, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant à la reprise de ces travaux et a souligné l’importance de la collaboration entre le gouvernement et ses partenaires pour relever les défis de développement auxquels le Gabon est confronté. Cette relance marque ainsi le début d’une nouvelle phase de coopération fructueuse et de partenariat dynamique au service du progrès et de la prospérité de notre pays.