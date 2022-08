Le drapeau gabonais flottant déchiqueté en pleine ambassade du Gabon aux Etats-Unis !

Le Gabon n’aurait plus les moyens d’honorer son drapeau dans ses différentes ambassades à travers le monde ? Oui, à en croire ce cliché pris la semaine dernière montrant l’état de délabrement de celui de l’ambassade des Etats-Unis à Washington. Celui-ci est déchiqueté et décoloré dans la capitale américaine depuis de longues dates. Le tout sous le regard médusé des usagers et des amis du Gabon fréquentant les lieux. Et ce, quelques jours seulement après la fête du drapeau du 9 août et de la fête nationale du 17 août. A qui la faute ?

Le patron d’Urbam FM posant devant le symbole national déchiqueté