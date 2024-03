Le CTRI siffle la fin de l’usage abusif et malveillant de l’image du président de la transition

Alors que personne ne comprenait le silence observé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) face aux graves détournements politiques de l’image de son responsable et président de la transition dans ses sorties, les militaires ayant arraché le pouvoir à Ali Bongo ont enfin réagi ce vendredi soir. Dans un communiqué de mise en garde, le CTRI met ainsi fin à la récréation à laquelle se livrait notamment ces dernier jours l’ancien parti au pouvoir et des proches du général-président.

Le CTRI a enfin frappé du poing sur la table contre certains partis et hommes politiques opportunistes, dont ceux de l’ancien régime, qui multipliaient les sorties en s’appropriant l’image ou le soutien présumé de leurs actions partisanes par le président de la transition. C’est le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi qui a sonné la charge contre ces rapaces politiques de tout bord qui surfe sur la vague Oligui Nguema pour se refaire une santé auprès des populations. La curieuse banderole atakouliste du PDG Dans son communiqué n°50 du 15 mars, le CTRI a ainsi déploré « l’utilisation abusive sinon malveillante de l’image de Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l’État, par certains partis politiques et hommes politiques ». Avant de signaler que le président de la transition était bien au-dessus de ces considérations partisanes qui semblent devenir le nouveau fond de commerce de l’ex-parti présidentiel et consorts. Le haut représentant d’Oligui Nguema, Gervais Oniane, s’en donnant à cœur joie pour rabattre des militants dans son parti l’UPR « Le CTRI tient à rappeler que si les partis politiques restent libres de mener leurs activités dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le Chef de l’État, en tant que garant des Institutions républicaines, est au-dessus des partis et ne saurait avoir d’autre soutien que celui du Peuple Gabonais », a tranché le communiqué de mise en garde. Celui-ci invite ainsi « tous les partis politiques et hommes politiques à se conformer à cette ligne » sous peine de sanction. Espérons que le message soit cette fois-ci bien passé.