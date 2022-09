Lambert Matha tire sur le prophète Emmanuel Ndzoma et suspend d’activités son église !

Le ciel continue de s’assombrir autour du prophète Emmanuel Ndzoma Ndziba et les membres de son église. Gardé à vue depuis jeudi dernier dans les locaux de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI, renseignements de la police gabonaise) pour sa grossesse miraculeuse de 3 mois qui serait un fake, le ministère de l’Intérieur a prononcé le même jour la suspension à titre conservatoire de l’Eglise synagogue du Gabon (ESG).

Le prophète Emmanuel Ndzoma Ndziba est plus que jamais dans la tourmente judiciaire pour de nombreux chef d’accusation dont celui de trouble à l’ordre public. Alors que son incarcération se précise après la fausse grossesse de 3 mois qu’il avait transmise miraculeuse à une femme qui souhaitait enfanter lors d’une croisade au stade Idriss Ngari d’Owendo le 27 août, le ministre de l’Intérieur continue de taper du poing sur la table contre le « faux » prophète.

Dans un courrier daté du 1er septembre qui a fuité ce lundi sur les réseaux sociaux, Lambert Matha annonce la suspension des activités de l’église du prophète. Non sans avoir dénoncé les faux miracles « intolérables » du prophète controversé. « Il me revient de constater que votre association déclarant agir en faveur de l’évangélisation chrétienne, s’adonne depuis quelques temps à des activités contraire à son objet en pratiquant sur vos adeptes, des exercices de guérison sur des pathologies pour lesquelles vous ne justifiez d’aucune formation », relève d’entrée le ministre dans son courrier.

Avant d’ajouter que « l’analyse faite de vos actions par mes techniques, font état d’important faisceaux d’indices laissant présumer des actes de manipulation des masses au moyen de procédés d’auto-suggesstion fondés sur des promesses atteignables suscitées dans le seul but de parfaire l’illusion ». En clair, Emmanuel Ndzoma Ndziba ne serait donc qu’un manipulateur-illusionniste, souligne le membre du gouvernement dans sa lettre adressée à l’intéressé qui était déjà en garde à vue à la DGDI.

Et le ministre d’annoncer la couleur : « Tous ces actes, pour l’essentiel constitutifs d’atteinte au respect de la vie privée familiale d’autrui, aux bonnes mœurs et plus globalement à l’ordre public, ne sont pas tolérables ». Ce qui laisse donc présager du désormais destin carcéral du « faux » prophète qui serait d’origine congolaise. De quoi encore tenir en haleine la blogosphère gabonaise sur cette affaire dont tout le monde attend l’issue finale. Surtout que le ministre a dans sa lettre, a menacé de l’exécution forcée de cette mesure par ses services si jamais elle n’était pas suivie des faits.