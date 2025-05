La SEEG annonce des perturbations électriques à Libreville et Port-Gentil du 17 au 19 mai

Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 ce vendredi, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé des perturbations électriques dans plusieurs quartiers de Libreville et Port-Gentil, du samedi 17 au lundi 19 mai. En cause : une opération réglementaire de maintenance du réseau de transport de gaz naturel menée par la société pétrolière PERENCO, sur l’axe Port-Gentil – Libreville. Cette opération, d’une durée estimée à 40 heures, vise à assurer l’intégrité des infrastructures ainsi que la sécurité des travailleurs.

Selon la SEEG, les travaux vont nécessiter une réduction significative de tous les moyens de production électrique alimentés au gaz, aussi bien à Libreville qu’à Port-Gentil. Les centrales concernées sont notamment celles exploitées par la SEEG elle-même et celles gérées par la Société de Patrimoine (SP), notamment à Alénakiri et Cap Lopez. Cette baisse temporaire de production devrait impacter l’alimentation électrique dans l’ensemble du Grand Libreville et de la commune de Port-Gentil. L’opération s’inscrit dans le cadre des interventions annuelles obligatoires de maintenance du réseau gazier. Elle est jugée essentielle pour améliorer la qualité du gaz distribué et assurer un fonctionnement optimal des installations. La SEEG a tenu à rassurer ses abonnés, en affirmant que toutes les dispositions ont été prises pour réduire au maximum les désagréments liés à cette interruption partielle de l’approvisionnement électrique. « Toutes les diligences sont prises en vue d’atténuer l’impact de ces travaux sur les populations », précise le communiqué de la SEEG. L’entreprise invite les usagers à faire preuve de compréhension face à cette situation temporaire, qui s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue du service public. Elle rappelle également que cette opération est menée en partenariat avec la société PERENCO, acteur clé du secteur énergétique national.