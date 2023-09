La nouvelle cour constitutionnelle gabonaise de transition enfin en service !

Nommés le 6 septembre par décret du président de la transition, les 9 membres de la cour constitutionnelle ont prêté serment ce mardi. Un serment reçu par Brice Oligui Nguema au cours d’une cérémonie solennelle au siège de la haute institution qui a subi une véritable cure de jouvence avec le départ à sa tête de l’indéboulonnable Marie Madeleine Mborantsuo, figure emblématique de l’ancien régime Bongo déchu.

La cour constitutionnelle de transition est opérationnelle depuis ce mardi matin. Ses 9 membres ont tour à tour fait le serment suivant : « Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat ». Un serment de loyauté à la fonction de magistrat.

La photo de famille à l’issue de cette cérémonie

Notons que cette institution est désormais présidée par Dieudonné Aba’a Owono qui succède à Marie Madeleine Mborantsuo qui présidait aux destinées de cette cour depuis sa création en 1991. Une longévité de 32 ans qui servait uniquement les intérêts de la famille Bongo qui a pu grâce à elle, s’assurer de se draper d’un semblant de légalité malgré leurs défaites successives aux présidentielles de 1993 à 2016.

C’est donc une ère nouvelle qui s’ouvre avec cette nouvelle cour constitutionnelle reliftée avec des membres issus des 9 provinces du pays. Cette cour aura la lourde charge de contrôler la conformité de la Charte de la transition à la Constitution du 26 mars 1991 dans les actes législatifs et règlementaires qui seront pris par des organes de la transition (président, gouvernement, sénat et assemblée etc.). Mais aussi la régularité et la proclamation des référendums qui seront organisés.

Liste des 9 juges :