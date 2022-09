La famille du prophète Emmanuel Ndzoma jeté en prison, demande pardon aux « autorités » !

Après plus de deux semaines de mutisme, la famille du prophète Emmanuel Ndzoma incarcéré après avoir inoculé une grossesse miracle à une de ses fidèles, est sortie de son silence mercredi soir. Dans une déclaration d’une dizaine de minutes, la famille du prophète aux mille miracles et prophéties, a fait profil bas en demandant pardon aux « autorités » gabonaises car leur fils aurait « manqué de sagesse ».

La famille du prophète Emmanuel Ndzoma veut plus que jamais sa libération. Dans une déclaration diffusée notamment sur les réseaux sociaux ce mercredi soir, le grand-père et doyen de la famille accompagné de plusieurs de ses membres dont la mère du prophète, ont tout d’abord tenu à battre en brèche les rumeurs sur la prétendue nationalité congolaise du prophète. Le jeune homme de 26 ans serait donc bel et bien gabonais de père et de mère. Ce, depuis de nombreuses générations.

Honorine Bouma implorant hier le pardon pour son fils

Ce message passé, la famille a dit placer son entière confiance en la justice gabonaise. Ce qui n’a pas empêché la mère du prophète de fondre en larmes en demandant pardon aux « au plus hautes autorités du pays » pour l’égarement de son fils. « Ayez pitié s’il a manqué de sagesse envers vous », a imploré Honorine Bouma, mère d’Emmanuel Ndzoma. « Pardonnez-le ! C’est un enfant, il n’a que 26 ans », a-t-elle plaidé.

Un extrait de l’interpellation de la mère

Un message de clémence qui s’adresse au gouvernement gabonais et au corps ecclésiastique, a précisé la mère. Avant d’interpeller la Première dame Sylvia Bongo et la présidente de la cour constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo. Une demande de pardon formulée également en langues vernaculaire Altogovéenne pour mieux sensibiliser ces « autorités » sur la situation de son fils dont le mandat de dépôt définitif pour la prison centrale de Libreville a été prononcé ce mardi.