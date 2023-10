La COSYGA réclame un SMIG à 250 000 FCFA au Gabon et la revalorisation des retraites

Alors que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) au Gabon n’a pas été réévalué à la hausse depuis 13 ans, la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) n’est pas de cet avis. Au cours d’un point de presse vendredi dernier à Libreville, elle a exhorté les nouvelles autorités de transition du Gabon à se pencher sur une revalorisation à la fois du SMIG et des pensions retraites.

Passé de 70 000 FCFA à 150 000 FCFA le 1er janvier 2010, le salaire minimum au Gabon n’a depuis connu aucune amélioration depuis 13 ans. Ce, malgré la cherté de la vie, l’inflation galopante, la détérioration du travailleur et de ses conditions de vie. Une fin d’une situation d’injustice économique et sociale qu’appellent de leurs vœux les syndicats membres de la COSYGA.

Le point de presse de la COSYGA

« La COSYGA appelle le gouvernement de la transition, les employeurs et autres parties prenantes, à prendre des mesures pour combler les écarts pour que tous les travailleurs reçoivent un salaire juste et des conditions de travail décentes par l’ouverture d’une négociation urgente et immédiate dans un délai raisonnable », a plaidé le 13 octobre le secrétaire général de la COSYGA, Philippe Djoula.

Pour cette confédération syndicale, celui-ci devrait être porté à 250 000 FCFA soit une hausse de 66,66%. « Nous demandons au chef du gouvernement de la transition de prendre l’initiative d’établir, d’adopter et d’augmenter le salaire minimum à 250.000 FCFA et de revaloriser la pension retraite ainsi, de veiller à ce que ce salaire ne fasse pas l’objet d’une concurrence », a conclu le leader syndical. La réponse des autorités est vivement attendue.