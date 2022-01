La Cosyga exhorte le gouvernement gabonais à ouvrir les négociations sur les grilles salariales

« La pratique syndicale : éthique et exigences », tel a été le thème de l’atelier organisé ce samedi au siège de la Confédération syndicale gabonaise (Cosyga) à Libreville, l’une des plus anciennes du pays, à l’occasion de la présentation de vœux au secrétaire général Philippe Djoula.

Au regard du danger qui plane dans le syndicalisme au Gabon et les menaces auxquelles font face quotidiennement les syndicalistes gabonais, le secrétariat général de la Cosyga en collaboration avec les doyens de cette confédération et tous les adhérents ont jugé bon en ce début d’année d’organiser cet atelier pour expliquer aux uns et aux autres, les statuts, les missions et le rôle du syndicalisme.

La Cosyga dont le rôle principal est défendre les intérêts collectifs des salariés auprès des différentes directions et en cas de conflits avec les employeurs, engager toutes sortes d’actions de protestation (grève, manifestations, pétitions...) afin que le travailleur gabonais retrouve l’usage de ses droits surtout en cette période de crise sanitaire.

« La crise Covid-19 a fortement impacté le travailleur gabonais. Elle a placé certains travailleurs gabonais en chômage partiel, d’autres en chômage technique mais grâce à vous, ensemble nous sommes entrain de surmonter cette crise », a déclaré le secrétaire général Philippe Djoula. Avant d’ajouter que : « 2022 serait une année de redressement de la Cosyga ».

Il exhorte en outre, le président de la République, le gouvernement à ouvrir les négociations sur les nouvelles grilles des salaires qui vont voir les indemnités revues à la hausse. Sans oublier les primes, la situation de la CNSS et celle de la CNAMGS qui les interpellent à plus d’un titre. La présentation de vœux au SG de la Cosyga est devenue une tradition. Elle vise à resserrer les liens entre syndicats, créer une certaine chaleur en vue de nouvelles perspectives de lutte syndicale.