L’Union africaine dispose officiellement de son siège de « membre permanent » du G20, samedi, à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, actuel président du sommet tenu à New Delhi. Le président des Comores, Gazali Ousmani, actuel président de l’Union africaine, s’est joint à d’autres dirigeants réunis dans la capitale indienne pour participer au 18ème sommet du G20, où ils discuteront des questions de sécurité alimentaire, de crise climatique et de dette.

Le G20 a décrit cette démarche comme visant à parvenir à un Sud global « plus inclusif et plus bruyant », et l’a considéré comme un « résultat clé » de la session qui a débuté samedi matin sous le slogan « Une terre, une famille, un avenir ». L’Union africaine est un bloc continental de 55 pays. Avant l’adhésion de l’Union africaine, le G20 comprenait 19 pays en plus de l’Union européenne, et ses membres représentent environ 85% du produit intérieur brut mondial et plus de 75% du commerce mondial.

Le sommet du G20 à New Delhi s’est ouvert samedi et se poursuivra jusqu’au 10 septembre. Les autorités de tous les pays du G20 et de neuf autres États (Bangladesh, Égypte, Maurice, Nigeria, Pays-Bas, Oman, Singapour, Émirats arabes unis et Espagne) y ont aussi été invités.