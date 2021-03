L’ONG Jeune Femme Ose en soutien aux femmes incarcérées à la prison de Libreville

Le mois de mars est un mois dédié aux femmes. A cet effet, le quartier de prévenues de la prison centrale de Libreville a accueilli ce lundi 15 mars 2021, une délégation de l’ONG Jeune Femme Ose (JFO). Au menu, une remise de dons de produits de première nécessité : sucre, huile, boîtes de sardine, serviettes hygiéniques etc... Le tout sous la supervision du lieutenant Elvyre Itoumba, chargée de recevoir ces dons pour l’établissement carcéral.

Après la phase de remise de don, s’est suivi, l’entretien des membres de JFO avec les représentants des quartiers de femmes de la prison centrale. « Peu d’entre nous ont la chance d’être soutenues par nos familles », a déclaré une prévenue, chef d’un quartier pour femmes. « Il y a des minorités qui ne parviennent pas à se nourrir si ce n’est la sécurité pénitentiaire qui nous donne la ration. Je tiens à remercier JFO à mon nom et au nom des toutes les prévenues et mes encouragements pour ce que vous faites. Beaucoup de jeunes n’osent pas venir vers nous, soyez sûr que le message est passé », a-t-elle rajouté au cours de cet échange.

Le don de vivres de première nécessité

Danielle Abessolo, présidente de JFO qui œuvre en faveur la jeune femme démunie, dans le cadre de l’autonomisation de la femme a indiqué : « Nous savons que vous traversez des moments difficiles et compliqués. Croyez-nous, même ceux qui sont à l’extérieur traversent des moments difficiles ». Avant d’ajouter : "Nous sommes ici pour vous soutenir. Vous accompagnez dès votre sortie, pour réintégrer le milieu social dans le cadre de notre programme de réinsertion « Ose te reconstruire ». Nous faisons dans l’entreprenariat des femmes et leur formation. On ne vient pas seulement travailler avec vous mais nous travaillons pour vous. Nous prions énormément pour vous".

Un geste de solidarité qui n’a pas manqué d’être salué par la représentante de l’administration carcérale. « Nous tenons à remercier l’association Jeune Femme Ose pour ces dons », a indiqué le lieutenant Elvyre Itoumba. « Que vos actions s’inscrivent, dans le long terme », a-t-elle martelé aux responsables de l’ONG JFO. C’est sur une note de prière que s’est achevée cette visite. La délégation JFO à promis repartir vers ces femmes dont l’âge varie entre 10 ans et plus.