L’OCGE fait un important don de kits scolaires aux élèves du centre social de Moabi

C’est avec le sourire aux lèvres et un enthousiasme très prononcé que les élèves du préscolaire du Centre social de la commune de Moabi (Nyanga, sud du Gabon) ont reçu des mains du président de l’Organisation de la communauté des Gabonais vivant à l’étranger (OCGE) des kits d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2023-2024 ce samedi 30 septembre. Au total, ce sont une vingtaine d’apprenants qui ont pu profité de ce don.

C’est en présence de la directrice du Centre préscolaire accompagnée de ses collaborateurs, de quelques officiels et des parents d’élèves que, Karl Nzamba Nzamba, natif de la citée Verte et président de l’OCGE a, au nom de la structure dont il a la charge, remis hier un don essentiellement composé de kits scolaires pour l’ensemble des apprenants du préscolaire du Centre social de Moabi.

Le président de l’OCGE et l’ensemble des participants à la causerie des jeunes de Moabi

Cette première action sociale de l’OCGE dans le Gabon et plus particulièrement dans le département de la Douigny s’inscrit dans une dynamique citoyenne et patriotique des Gabonais de l’étranger réunis au sein de L’OCGE avec pour objectif de participer activement au développement du Gabon au travers d’actions sociales multiformes.

C’est d’ailleurs dans cet élan que le président de l’OCGE s’est entretenu avec un pan de la jeunesse de Moabi sur des thématiques axées sur les maux qui minent le quotidien des jeunes à savoir le chômage, l’accès à l’emploi, la déscolarisation etc... Tour à tour, les intervenants ont dévissé avec l’orateur principal dans une ambiance animée et conviviale.

Moment d’échange constructif avec la jeunesse de Moabi

Conscient de nombreux défis à relever dans le département de la Douigny et dans l’ensemble du Gabon en terme de développement, le président de l’OGCE Karl Nzamba Nzamba a pris l’engagement de revenir pour la concrétisation de plusieurs projets d’autonomisation. Pour rappel, l’OCGE est une association loi 1901 enregistrée en France. Elle a pour but de faciliter l’intégration des Gabonais dans les différents pays d’accueil mais aussi être la passerelle entre la diaspora et le Gabon afin de faciliter le retour des richesses créées à l’étranger.