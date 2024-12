L’après référendum : Jonathan Ndoutoume Ngome en tournée de remerciement dans l’Okano

Plus d’un mois après la victoire éclatante du « OUI » au référendum sur la nouvelle constitution dans le département de l’Okano, dans la province du Woleu-Ntem, le Dr Jonathan Ndoutoume Ngome, ancien ministre et acteur politique de renom, a repris contact avec les populations. En séjour dans la commune de Mitzic depuis le vendredi 27 décembre 2024, il a multiplié les rencontres pour remercier et remobiliser ses soutiens, tout en renforçant les liens de confiance établis durant la campagne référendaire.

Ndoutoume Ngome, figure incontournable du dialogue national inclusif, a été l’un des fervents défenseurs du « OUI » lors du référendum du 16 novembre 2024. Entre conférences-débats, tournées de sensibilisation et passages médiatiques, l’ancien ministre s’est illustré par une campagne dynamique et stratégique, rappelant les pratiques de communication politique américaine. À la tête d’une plateforme associative, il a sillonné la commune de Mitzic et ses environs du 6 au 15 novembre 2024, convaincant les électeurs d’adhérer à la vision portée par le Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Retour sur le terrain pour célébrer la victoire

Dans une démarche de proximité, Jonathan Ndoutoume Ngome a organisé des rencontres citoyennes dans plusieurs quartiers de Mitzic, notamment Feuck-Sole, Zamata et Nazareth. Ces échanges ont été l’occasion pour lui de rappeler les étapes du processus référendaire et de saluer l’engagement des électeurs ayant contribué à la large victoire du « OUI ». Selon ses mots, ce choix valide la vision éclairée des autorités et ouvre la voie à un avenir prometteur pour le Gabon.

Photo de famille

En marge de ses remerciements, le Dr Ndoutoume Ngome a invité les populations à se mobiliser en masse pour l’opération de révision des listes électorales prévue en janvier 2025. Ce message, adressé lors de ses rencontres du samedi 28 décembre, vise à assurer une participation accrue des citoyens dans les échéances électorales à venir.

Agenda chargé pour la fin d’année

Ce dimanche 29 décembre, l’ancien ministre poursuit sa tournée dans les quartiers Derrière Hôpital et Elick Adzap. Avant cela, il a accueilli notables et dignitaires de Mitzic à sa résidence d’Atong-Abê, dans le quartier Nkar 1. Ce séjour marque ainsi un temps fort dans sa relation avec les populations, consolidant son image d’homme politique de proximité et d’acteur majeur de la scène publique gabonaise.

Les populations venues nombreuses

Avec ces initiatives, Jonathan Ndoutoume Ngome continue de renforcer son ancrage local tout en soutenant les orientations stratégiques de la République.