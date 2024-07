L’aéroport international de Libreville désormais doté de scanners à rayons X

Depuis ce lundi 15 juillet, l’Aéroport de Libreville (ADL) a franchi une nouvelle étape vers la modernisation avec l’installation de scanners de bagages à rayons X. Mays Mouissi, ministre de l’Économie, a supervisé l’inauguration de ces nouveaux équipements Cette initiative vise à renforcer la sécurité et l’efficacité des contrôles douaniers, en ligne avec les objectifs de modernisation des infrastructures du Gabon.

Une autre vue de ces équipements

Ces scanners de pointe, conçus pour détecter les objets et produits prohibés tels que la drogue, les devises non déclarées, les armes et les explosifs, sans ouvrir les bagages, représentent une avancée technologique significative. Ils sont également essentiels pour lutter contre la sortie frauduleuse de métaux et pierres précieuses illégalement exploités. Cette modernisation intervient après une période de cinq ans sans renouvellement des équipements douaniers, marquant ainsi un tournant décisif pour les services de la douane gabonaise.

En dépit de ces améliorations, les populations continuent de se plaindre des coûts élevés des services douaniers au Gabon par rapport aux pays voisins. Les autorités devront travailler pour aligner ces coûts avec ceux de la sous-région afin d’améliorer la compétitivité économique du pays, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et d’efficacité dans les opérations douanières.