L’abdication d’Ali Bongo actée, le PDG nomme un directoire provisoire en vue du Dialogue national

Comme Info241 l’a révélé jeudi soir, Ali Bongo a renoncé à la présidence du Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août), pour des « indisponibilités diverses ». Cette décision a facilité la désignation, ce même jeudi, d’un nouvel organigramme provisoire de l’ancien parti unique, en vue de la célébration du 56e anniversaire du parti et de sa participation effective au Dialogue national prévu en avril prochain.

Pour tenter de survivre à la chute du pouvoir d’Ali Bongo, le PDG se réinvente. Après avoir recueilli l’avis d’Ali Bongo sur sa destitution volontaire, le secrétaire général par intérim Luc Oyoubi a convoqué, ce même 7 mars 2024, une réunion de crise au siège du parti. Celle-ci a rassemblé les membres du secrétariat exécutif, du comité permanent du bureau politique et du conseil consultatif des sages. Elle a abouti à la désignation d’un organigramme provisoire de direction.

Angélique Ngoma, nouvelle secrétaire générale du PDG

Ainsi, quatre vice-présidents et quatre nouveaux secrétaires généraux ont été nommés. Les vice-présidents sont désormais dans l’ordre de pouvoir Paul Biyoghé Mba, Alain-Claude Bilie By Nzé, Jeannot Kalima, et Yves Fernand Manfoumbi. Le poste de secrétaire général du parti a été confié à l’ancienne ministre et députée Angelique Ngoma. Elle sera assistée, dans l’ordre hiérarchique, par Denise Mekame’ne, Antoine Menie et Charles Otandault.

En plus de ces nominations, la mère d’Ali Bongo, Joséphine Nkama alias Patience Dabany, a été exclue des effectifs du parti. Les raisons de cette radiation surprise devraient lui être communiquées ultérieurement par le nouveau directoire du parti fondé par son ex-époux, Omar Bongo. Autant dire que le PDG semble tourner définitivement la page Bongo et cherche à assurer sa survie ainsi que celle de ses cadres qui ne veulent pas disparaître de l’échiquier politique gabonais à l’ère de la transition.