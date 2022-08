Jeux d’argent et de hasard au Gabon : que dit la loi ?

La démocratisation du digital a eu un impact considérable sur le monde des jeux d’argent, de divertissement et de hasard. Surtout avec la prolifération des technologies d’information et de communication, l’accès à ces plateformes est très facile. Et pour un pays comme le Gabon, c’est une porte ouverte à toutes les dérives. Les risques d’addiction à ces différentes formes de divertissements ne sont pas loin.

Pourtant, la législation gabonaise en matière de jeux d’argent a prévu les limites dans lesquelles ceux-ci peuvent se dérouler. Dans cet article, vous allez apprendre un peu plus sur cet aspect légal des jeux d’argent et de hasard au Gabon.

Le Gabon et les jeux d’argent : bref historique

Il faut remonter seulement 50 ans en arrière pour voir le Gabon débuter dans le secteur des jeux de casino. C’est précisément à cette période que les tout premiers casinos en dur ont fait leur apparition. Mais en l’absence d’une véritable loi régissant ces opérateurs de jeux, le secteur est resté livré à lui-même sans un vrai contrôle. À partir de 2005, une nouvelle dynamique sera donnée à ces jeux de hasard à travers une loi qui reste la seule de l’époque. Mais là encore, cette loi ne prend pas du tout en compte les casinos en ligne. Il faut noter que le Gabon n’a pas encore vraiment fait des progrès en ce qui concerne les casinos sur internet. Même si l’accès à ces jeux en ligne n’hérite pas d’une restriction, les seuls auxquels on a accès sont ceux étrangers. Mais depuis quelques années maintenant, les choses semblent bouger.

Des projets de loi sur les jeux d’argent et de hasard au Gabon

Comme on l’a souligné, les jeux d’argent en ligne n’ont pas fait l’objet d’une véritable loi jusqu’alors. Mais la question a commencé à être posée à partir de l’année 2020 par le nouveau ministre de l’intérieur gabonais, Lambert Noel Matha. Il a même adressé une requête aux sénateurs pour la ratification de l’ordonnance du 14 août 2020 portant règlementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard au Gabon. C’est donc à ce jour le seul projet de loi qui régule toutes les activités liées aux jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République du Gabon. Mais là encore, on n’a pas encore abouti à une vraie loi, et seuls les établissements de jeux terrestres comme les casinos opèrent. Au Gabon, on en dénombre essentiellement trois et ils ne sont pas encore en mesure d’offrir des jeux blackjack en ligne , comme on en voit dans les pays occidentaux. Cette absence de casino en ligne gabonais offre donc l’occasion aux opérateurs internationaux d’offrir leur panel de jeux en ligne aux joueurs gabonais.

Qui peut donc avoir accès aux jeux en ligne au Gabon ?

En absence totale de lois sur les jeux d’argent en ligne au Gabon, il est donc difficile, voire impossible, de contrôler qui peut avoir accès à ces interfaces de jeux en ligne. Pour l’heure, on peut seulement calquer cette question sur la règle en général. Cette règle estime que l’âge légal pour jouer aux jeux d’argent et de hasard, que ce soit dans un établissement physique ou virtuel, est de 18 ans. L’idée est donc d’éviter que les mineurs ne se livrent à ces habitudes qui sont de nature à impacter négativement sur leur développement humain. Le ministre gabonais de l’intérieur à lui-même affirmé vouloir « prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations des jeux ; prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées »,