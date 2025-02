Ghana : Le pays à la cherche de 156 millions de dollars pour combler le gel de l’aide américaine

Le président ghanéen John Dramani Mahama a donné des instructions urgentes au ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, pour combler le déficit financier causé par la suspension du programme de l’USAID (United States Agency for International Development). Une déclaration de la présidence du 11 février souligne l’inquiétude profonde du président Mahama face à un déficit estimé à 156 millions de dollars (environ 93,4 milliards de XAF), avertissant de l’impact potentiel sur les programmes de santé et d’interventions sociales essentiels.

Le déficit de 78,2 millions de dollars (environ 47,1 milliards de XAF) est particulièrement préoccupant, car il menace des services vitaux comme la prévention du paludisme, les soins de santé maternelle et infantile, la planification familiale, la santé reproductive et la nutrition. Ce manque de financement compromet également la lutte contre le VIH/SIDA, en restreignant l’accès aux médicaments antirétroviraux, aux tests et aux mesures préventives.

Pour atténuer ces effets, le président Mahama a chargé le ministère des Finances de prioriser des interventions urgentes et de mettre en place des solutions de financement immédiates pour éviter toute perturbation des services de santé et des programmes sociaux.