Ghana : 5 ministres du gouvernement limogés par le président Akufo-Addo

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a limogé cinq ministres, dont le ministre des Finances Ken Ofori-Atta, redistribuant des portefeuilles dans le cadre des remaniements au sein du gouvernement du pays. C’est ce qu’a rapporté le directeur de la communication de la présidence, Eugene Arhin.

Les ministres des Finances, de l’Intérieur, de la Santé, de la Recherche, de la Technologie, de l’Environnement et de l’Innovation, des Routes et Autoroutes, du Tourisme, de la Culture et des Arts ont ainsi été relevés de leurs fonctions. Amin Adam, précédemment ministre d’État à la Finance, est nommé à la tête de son ministère. Des remaniements ont touché quatre ministres. Le ministre de l’Intérieur Ambrose Dery a ainsi été nommé ministre d’État de la présidence, et Henry Quartey a pris la tête de l’Intérieur.

Le Ghana est confronté aujourd’hui à de graves difficultés financières se traduisant par une forte inflation (23% en décembre dernier), la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, une dette extérieure considérable. Le montant total de cette dernière s’élevait à environ 30 milliards de dollars au début de 2023. Le gouvernement ghanéen est en train de négocier avec ses créanciers la restructuration à hauteur de 20 milliards de dollars.