Gaza : Le secrétaire général des Nations unies s’inquiète du sort des membres de l’ONU

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est déclaré extrêmement préoccupé par le sort du personnel de l’ONU dans la bande de Gaza, les communications ayant cessé de fonctionner dans toute l’enclave le 27 octobre. « Compte tenu de l’absence de communication, je suis extrêmement préoccupé par le sort du personnel de l’ONU qui se trouve à Gaza pour apporter une aide humanitaire », a déclaré le chef de l’organisation mondiale dans un communiqué publié par son bureau.

Dans la soirée du 27 octobre, le fournisseur d’accès palestinien Jawwal a signalé que les services de téléphonie et d’Internet étaient interrompus dans toute la bande de Gaza à la suite des frappes massives de l’armée israélienne. Selon les chaînes de télévision Al Arabiya et Al Jazeera, la bande de Gaza a subi ce jour-là l’attaque la plus intense depuis l’escalade du conflit israélo-palestinien le 7 octobre. Les forces de défense israéliennes auraient frappé plusieurs zones de l’enclave à la fois depuis les airs, la mer et avec des canons au sol.

Samedi, l’entrepreneur américain Elon Musk a déclaré que Starlink serait en contact avec des organisations internationalement reconnues pour fournir de l’aide à la bande de Gaza.