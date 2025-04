Gabon : Une femme enfin libérée après 133 mois de détention abusive à la prison de Libreville

C’est un drame silencieux qui a duré plus d’une décennie derrière les murs épais de la prison centrale de Libreville. « Maman Brigitte », incarcérée depuis le 12 février 2014, a enfin recouvré la liberté le 28 mars 2025, après plus de 11 ans, 1 mois et 16 jours (133 mois) passés en détention préventive… sans le moindre jugement. Une aberration judiciaire devenue tristement emblématique du chaos carcéral gabonais.

Plus d’une semaine après sa sortie de prison, la concernée s’est rendue au siège de l’ONG SOS Prisonniers Gabon (SPG) qui se bat pour des cas similaires, pour exprimer sa reconnaissance. L’association avait suivi son dossier depuis plusieurs années et joué un rôle dans la médiatisation de son cas. Une opération judiciaire de grande ampleur La libération de maman Brigitte s’est déroulée lors de la descente du procureur général de la Cour d’appel de Libreville , le Dr Eddy Minang, à la prison centrale. Cette visite a permis de recenser plusieurs cas de détention irrégulière, notamment des dossiers perdus, des peines expirées non exécutées et des prévenus oubliés dans le système judiciaire. La descente du procureur général le 28 mars dernier Plus de cent détenus ont ainsi été remis en liberté à l’issue de cette opération, dont des ressortissants étrangers comme Armand Penda , détenu depuis plus de vingt ans. Ce dernier a été confié à la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) en vue de son rapatriement. Une initiative saluée par les acteurs de la société civile Pour SOS Prisonniers Gabon, cette opération constitue une avancée significative en matière de suivi des dossiers judiciaires. L’organisation appelle à une généralisation de ce type de visites dans toutes les maisons d’arrêt du pays, afin d’éviter de nouveaux cas de détention prolongée sans jugement. L’ex détenue dans les locaux de l’ONG Les prochaines sessions criminelles devraient accorder la priorité aux dossiers les plus anciens. Une mesure annoncée pour éviter que des affaires récentes ne soient traitées avant celles remontant à plusieurs années, comme celle de maman Brigitte.