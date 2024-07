Gabon : 54 480 élèves orientés en 6e pour la prochaine rentrée dont 10% âgés de plus de 15 ans

Depuis ce vendredi 5 juillet, les résultats de l’orientation des élèves de 5e année du primaire vers le secondaire sont connus. Ce sont 54 480 élèves gabonais qui ont été orientés en classe de 6e via les plateformes Keva et Xgest. Cependant, cette publication des orientations a révélé un défi majeur : 5 480 élèves soit 10,06 % âgés de plus de 15 ans, certains ayant jusqu’à 23 ans, se trouvent sans affectation immédiate dans le système éducatif traditionnel.

Face à cette situation, une réunion de crise a été organisée pour élaborer des mécanismes d'accompagnement adaptés à ces élèves plus âgés. L'objectif principal est de les diriger vers l'enseignement technique et professionnel, leur offrant ainsi des formations pratiques pour une intégration rapide dans le monde du travail. Ces programmes visent à leur fournir les compétences nécessaires pour exceller dans divers métiers techniques et professionnels, répondant ainsi aux besoins du marché de l'emploi gabonais. Les Conseillers d'orientation psychologues (COP), les Associations des parents d'élèves (APE), et l'administration de l'éducation nationale jouent un rôle essentiel dans ce processus. Leur mission est d'assurer une transition fluide pour ces élèves, en les orientant vers des filières qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts, tout en leur offrant le soutien nécessaire pour réussir dans leur nouvelle voie. Cette initiative met en lumière l'importance de l'enseignement technique et professionnel comme une alternative viable et prometteuse pour les élèves qui ne suivent pas le parcours académique traditionnel. En valorisant ces filières, le Gabon espère non seulement réduire le taux de déscolarisation, mais aussi créer une main-d'œuvre qualifiée, capable de contribuer efficacement au développement économique du pays.