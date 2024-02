Fusion des SDG avec le PDG : Bouyomeka et les siens enlèvent déjà leur corps !

La chute du Parti démocratique gabonais (PDG) d’Ali Bongo continue d’avoir des répercussions sur ses anciens alliés. Alors que les Sociaux-démocrates gabonais (SDG) de Juste Louango Bouyomeka avaient fusionné avec l’ancien parti présidentiel en juin 2021, cette formation est finalement revenue sur sa décision. Après avoir relevé plusieurs irrégularités, le SDG vient d’obtenir l’annulation de sa fusion avec le PDG, comme l’a annoncé ce lundi à Libreville le porte-parole de cette formation lors d’un point de presse.

C’est un exemple édifiant qui pourrait inspirer d’autres partis politiques absorbés de "force" par le PDG d’Ali Bongo. Les SDG, malgré leur volonté affichée de fusionner avec l’ancien parti au pouvoir dont il était pourtant proche, ont découvert de nombreuses failles dans le processus et ont ainsi récupéré leur indépendance après la chute du régime d’Ali Bongo, qui signifiait également leur fin politique au sein de cette ancienne majorité présidentielle.

Le président des SDG et l’ancien secrétaire général du PDG actant le fusion-absorption en novembre 2021

Après avoir saisi le ministère de l’Intérieur pour dénoncer le non-respect par le PDG du processus de fusion tel que prévu, les SDG ont réussi à faire rétablir leur existence légale en tant que parti distinct. Parmi les irrégularités relevées figuraient l’absence de validation formelle lors d’un congrès du PDG, comme l’exige la loi, ainsi que le défaut de notification de cette fusion au SDG. Ces manquements ont permis à l’ancien parti absorbé de recouvrer sa liberté.

« Le ministère de l’Intérieur a reconnu la légitimité des Sociaux-démocrates gabonais et leur a délivré un récépissé daté du 5 décembre 2023, actant la réhabilitation du SDG », a déclaré ce lundi le secrétaire national chargé de la communication et porte-parole du parti, Thierry Makando, lors du point de presse. Cette réhabilitation des SDG marque le retour à la vie politique de ses membres, qui avaient été engloutis dans le naufrage consécutif à la perte du pouvoir d’Ali Bongo.

Le porte-parole des SDG annonçant ce lundi avoir repris leur liberté

Ainsi, avec cette réhabilitation officielle, le parti de Juste Louango Bouyomeka peut librement reprendre ses activités. Il est fort probable qu’il se ralliera au CTRI et au nouvel homme fort du pays, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce revirement des SDG surprend, car cette formation était autrefois un fervent soutien d’Ali Bongo et de sa "vision" pour le pays. Il semble que le coup d’État du 30 août dernier ait changé la donne en matière d’engagements politiques, de revirements et de transhumance politique, phénomènes caractéristiques de la transhumance made in Gabon.