Fête nationale du Gabon : Plusieurs jours fériés pour la semaine du 17-Août

Le Gabon va célébrer ce 17 août, le 63e anniversaire de son accession à l’indépendance octroyée par la France après un referendum. Une fête nationale qui s’accompagne de nombreux jours fériés, comme l’a annoncé hier le ministère de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

« Conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret N° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées du mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 août 2023 marquant L’Assomption » et la « Fête nationale » sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national", indique le communiqué.

Ainsi seul le lundi 14 et le vendredi 18 seront des jours ouvrés au cours de cette semaine spéciale où plusieurs festivités sont prévues dans le Grand Libreville et dans plusieurs localités de l’intérieur du pays.