Factures impayées : la SEEG menace et lance un ultimatum à ses mauvais clients

Alors que sa promesse de fin de délestage au 12 octobre n’a pas été respectée, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a lancé un ultimatum à ses clients débiteurs. Selon un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241, ses mauvais clients ont ainsi un mois pour régulariser leurs factures impayées. De plus, à compter de ce jeudi 17 octobre, l’entreprise mènera une vaste opération de recouvrement dans le Grand Libreville et à l’intérieur du pays.

La SEEG réclame l’argent à ses clients qui auraient oublié de régler leurs notes. Dans son communiqué du 15 octobre, la SEEG précise que les particuliers, institutions et entreprises ayant plus d’un mois d’impayés sont priés de se rendre dans les agences commerciales pour régler leurs dettes. « Les clients sont invités à se rapprocher des agences pour le règlement de leurs factures dans un délai d’un mois », avertit l’entreprise publique. Le siège de l’entreprise à Libreville Passé ce délai, la SEEG se réserve le droit de suspendre la fourniture d’eau et d’électricité ou de résilier les contrats des abonnés concernés. « En cas de non-paiement, des actions de suspension ou résiliation seront engagées », annonce la société d’énergie d’Etat, s’appuyant sur les procédures légales en vigueur. Pour faciliter les paiements, les clients peuvent utiliser des services mobiles comme Airtel Money, Moov Money ou BGFImobile. Des factures actualisées sont disponibles dans toutes les agences de la SEEG, précise l’entreprise. Cette opération marque un durcissement des mesures face aux mauvais payeurs. Ce alors que l’entreprise fait face depuis début septembre à une crise énergétique sans précédent dans le pays.