Les tensions diplomatiques entre les États-Unis et l’Afrique du Sud montent d’un cran. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré vendredi l’ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool "persona non grata", l’accusant d’alimenter les tensions raciales et de détester Donald Trump. Le diplomate, en poste depuis janvier 2025, doit désormais quitter Washington.

Cette décision intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays. Depuis son retour à la présidence, Donald Trump critique vivement Pretoria, l’accusant de discrimination envers les populations blanches. Il a notamment mis en place une procédure d’asile pour les « réfugiés afrikaners » et coupé l’aide américaine à l’Afrique du Sud.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment exprimé son inquiétude face à cette détérioration diplomatique. En février, il avait annoncé vouloir se rendre aux États-Unis pour tenter d’apaiser les tensions avec Washington, un dialogue qui semble aujourd’hui compromis.