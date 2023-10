Enseignement supérieur : l’Ecole de commerce de Lyon ouvre ses portes à Libreville

La cérémonie officielle a eu lieu ce samedi 14 octobre 2023 avec la conférence de presse qui a été suivie d’un échange avec le public venu des quatre coins de Libreville pour découvrir ce nouvel établissement supérieur.

Le paysage estudiantin a enregistré ce samedi 14 octobre 2023, l’arrivée à Libreville de l’Ecole de commerce de Lyon. Cette nouvelle offre scolaire dans l’économie de gestion axé essentiellement dans l’entreprenariat dispensé par des enseignants français et gabonais se fera sur trois différents rythmes de formation adaptés à l’étudiant à savoir : formation initiale, e-learning et auditeur libre.

Le président du groupe scolaire international au cours de cette conférence de presse

C’est ce qu’a indiqué à la presse Hervé Diaz, président du groupe international de ce prestigieux établissement au cours de la conférence de presse tenue sur le parvis de cette école située au Bas de Gué-Gué dans le premier arrondissement de Libreville.

Quelques officiels présents

Selon Laetitia Maganga Moussavou, directrice générale du campus de Libreville, la structure qu’elle dirige est d’une capacité de 200 étudiants dans un cadre paisible. Elle a ouvert ses portes ce lundi 16 octobre et est à la portée de toutes les bourses. Les frais d’inscription les plus élevés sont à 300.000 FCFA tandis que la mensualité s’oscille à 330 000 FCFA. Fort de sa réputation internationale, le campus de Libreville pourrait recevoir les étudiants des pays de Communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEEAC).

« Il faut féliciter les initiateurs de ce projet qui permet d’augmenter l’offre aux parents que nous sommes avec l’avantage que le jeune bachelier pourrait avoir la possibilité de suivre la même formation d’ailleurs qu’à Libreville. Cette option me semble abordable car elle prend en compte le titre de transport et logement et réduit considérablement la charge des parents par rapport aux coups de nos enfants à l’extérieur », a indiqué le président de l’Assemblée nationale de transition Jean François Ndongou, présent au côté du gouverneur de l’Estuaire à cette cérémonie de présentation aux parents et futurs étudiants.