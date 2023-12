Durée de la transition : Oligui Nguema veut diriger le Gabon 5 ans « cadeau », comme De Gaulle !

On en sait désormais un peu plus sur les ambitions présidentielles du général Brice Oligui Nguema et son Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Comparant son parcours à celui du général Charles De Gaulle, le président de la transition a laissé entendre le week-end dernier dans le Woleu-Ntem (nord du Gabon) son intention de diriger le pays pendant 5 ans « cadeau », sans passer par un vote, suivant l’exemple du « libérateur » français.

Lire aussi >>> Le CTRI dévoile enfin le chronogramme de la transition au Gabon avec la présidentielle en 2025 La question de la durée réelle de la transition, initialement fixée à deux ans selon le chronogramme présenté par le CTRI du 13 novembre dernier, est désormais en suspens. Les récentes déclarations très aussi enthousiastes qu’euphoriques du général Brice Oligui Nguema suggèrent une prolongation potentielle, remettant en question les engagements précédents. #Gabon🇬🇦| « Pourquoi tu m’imposes le vote ❓ » Le Général OLIGUI NGUEMA qui se compare au Général DE GAULLE. 🤔 Écoutons attentivement et analysons. pic.twitter.com/It2jQU9W5t — 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐲 𝐑𝐨𝐭𝐨𝐧𝐝𝐨 (@RotondoAndrey) December 27, 2023 Un extrait des propos du président de la transition Au cours de son séjour dans le Woleu-Ntem la semaine dernière, le général Brice Oligui Nguema, évoquant des tractations avec des émissaires français, a poussé la comparaison avec le général Charles de Gaulle, qui a dirigé la France pendant 5 ans sans être élu aux fins de "restaurer les institutions". "On connaît votre histoire mieux que vous", a-t-il déclaré à une foule acquise à sa cause dans une vidéo devenue depuis hier virale. "De Gaulle, les Français lui ont donné 5 ans cadeau", a déclaré Oligui, vantant au passage également l’instauration de la Françafrique mise en place par De Gaulle. "C’est De Gaulle qui a changé l’image de la France. Tout ce système que l’on dit la Françafrique, c’est De Gaulle", a-t-il ajouté. Ces déclarations surprenantes révèlent clairement les ambitions hégémoniques du général-président, exprimant le désir de diriger le Gabon pendant 5 ans sans dans le cadre de la transition. Cette approche semble trop similaire à celle de l’ancien régime Bongo, qui, bien qu’organisant des élections, refusait de se soumettre à la volonté du peuple en se désignant systématiquement vainqueur. Le général-président semble suivre cette lignée en souhaitant rester au pouvoir au-delà des 2 ans annoncés pour la transition, en utilisant un parlement dont il a lui-même choisi les membres pour prolonger son mandat présidentiel sans passer par des élections. Malgré sa popularité après le coup d’État du 30 août, le général Brice Oligui Nguema semble craindre de se soumettre à la volonté du peuple souverain, seul capable de choisir librement ses dirigeants. La comparaison avec le général De Gaulle soulève des questions sur la gouvernance souhaitée par les militaires qui ont renversé la famille Bongo, voulant rallonger la durée de la transition à 5 ans avec le soutien du parlement de transition. Les Gabonais apprécieront !