Dialogue national : le gouvernement gabonais de transition lance un appel à contributions

La course vers la sortie de la transition consécutive au coup d’état militaire du 30 août est lancée. Annoncée par le Premier ministre de transition Raymond Ndong Sima lors de son premier point de presse la semaine dernière, la course aux contributions citoyennes a été lancée ce lundi. Elle vise à recueillir les orientations des citoyens sur la situation du pays et les solutions pour un nouveau Gabon appelé à naitre à l’issue de la transition de 2 ans dirigée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le gouvernement de transition dirigé par Raymond Ndong Sima commence enfin à s’attaquer à la fameuse restauration des institutions et du pays tant clamée par les militaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui ont pris le pouvoir le 30 août dernier, renversant au passage Ali Bongo qui s’était donné vainqueur de la présidentielle du 26 août avec 64% des suffrages, annulée par l’armée gabonaise. Plus d’un mois après le démarrage de la transition devant faire renaitre le pays, le gouvernement vient d’inviter les populations à mettre la main à la pâte à ce dessein. « La feuille de route du gouvernement de transition prévoit la tenue d’un dialogue national destiné à débattre de toutes les questions politiques, économiques et sociales susceptibles de contribuer à restaurer les institutions et notamment à la réécriture d’une nouvelle constitution », indique l’appel à contributions gouvernemental. « Pour préparer ce dialogue à venir, le gouvernement de la transition invite les Gabonais et les Gabonaises de tous âges, vivant à l’intérieur du territoire national ou partis en expatriation ; ceux des villes comme ceux des villages, désireux de prendre part à ce dialogue, à présenter leur diagnostic de la situation générale ou sectorielle du pays et leurs propositions de solutions sous la forme d’une contribution de dix (10) pages au maximum (caractère 12 ; interligne 1) », précise l’appel signé par Raymond Ndong Sima. Les citoyens intéressés sont ainsi priés de soumettre leurs contributions jusqu’au 30 novembre auprès du ministère de la Réforme des institutions.