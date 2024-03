Dialogue national inclusif au Gabon : l’avis du parti de Paul-Marie Gondjout

Le bureau qui va conduire les travaux de ces assises nationales prévues du 2 au 30 avril a été rendu public par le CTRI. Ses membres sont composés essentiellement des personnalités issues de la société civile, des ecclésiastiques et des militaires. Une configuration saluée presque par les forces vives du pays comme l’Union Nationale Initiale - l’Alliance politique pour le Gabon (UNI-APG) qui a animé vendredi un point de presse.

Alors que des voix s’étaient élevées pour appeler à son report, le Dialogue national censé réécrire une nouvelle constitution aura bel et bien lieu en avril prochain. Le CTRI, l’a annoncé jeudi 22 mars depuis Makokou, où séjourne le président de la Transition Oligui Nguema. Une décision courageuse saluée par l’UNI-APG, le parti fondé par Paul-Marie Gondjout. Le porte-parole de cette formation politique Reine Adiahenot Ogandaga Ndjondji l’a fait savoir dans un communiqué dont nous avons obtenu copie.

L’UNI-APG marque son soutien quant à l’organisation de ces assises à l’issue desquelles une nouvelle constitution sera constituée pour ensuite être soumise à un referendum. L’UNI-APG l’a fait savoir lors dans une déclaration vendredi 22 mars 2024 à son siège à Libreville. La porte-parole de L’UNI-APG estime que le Gabon traverse une étape cruciale de son histoire depuis « le coup de libération » du 30 août 2023 jusqu’à l’organisation de ce Dialogue national inclusif.

L’UNI-APG félicite le Comité pour la transition pour la restauration des institutions (CTRI) et l’ensemble des forces de défenses et de sécurité en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, "pour l’acte héroïque de libération du Gabon qui a rencontré l’assentiment du plus grand nombre des Compatriotes", a déclaré la porte-parole de L’UNI-APG.

L’UNI-APG soutient par ailleurs la volonté des plus hautes autorités de la transition qui sont engagées dans la voie du changement et du développement réel du pays, à l’occasion de ce Dialogue national. Selon la porte-parole, le parti milite pour un échange « sincère et inclusif » au terme duquel les préoccupations du peuple gabonais seront prises en compte en vue de leur résolution.

Le parti estime également que c’est une rencontre à climat politique apaisé qui offrira à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais la possibilité de contribuer au rayonnement de leur pays, dans le cadre d’une entente collective pour l’intérêt de la nation.

D’après l’UNI-APG, c’est une rencontre sous-tendue par l’idée d’unité nationale, pour rassembler les énergies nécessaires au développement autour de projets communs fédérateur, mais qui permettra surtout de répondre à la précarité économique et la détresse sociale des populations, qui renforcera la cohésion et le patriotisme.

L’UNI-APG prône également la construction d’une République fondée sur un système politique d’inspiration endogène observant les pratiques sociales et culturelles propres à la société gabonaise et permettant un équilibre entre la tradition et l’innovation, la construction d’une République avec des institutions fortes tenues par des hommes intègres et patriotes qui garantiront l’État de droit et l’inviolabilité de la Constitution.

Autres points invoqués, la construction d’une démocratie participative qui favorisera un meilleur équilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire notamment par la mise en œuvre d’un régime politique qui promouvrait l’élection du président de la République au suffrage universel direct comme chef de l’Exécutif, la construction d’une République avec une meilleure représentativité des citoyens dans les instances locales et nationales par l’introduction d’une dose de proportionnelle pour les élections législatives et pour l’élection des membres des bureaux des conseils municipaux et départementaux.

Enfin, le parti de Paul-Marie Gondjout estime que cette conférence marquera le début de la construction d’une République qui promouvra une prospérité partagée, assurant l’égalité des chances par une meilleure répartition des richesses nationales, ainsi que la construction d’une République plus souveraine sur les plans politique, économique, monétaire et alimentaire pour consolider notre État-nation.

« Au regard des nombreux signaux positifs émis par les autorités de la transition et qui vont dans le sens de notre projet d’Alliance Politique pour le Gabon, l’UNI-APG est disposée à soutenir et à accompagner la transition pour l’avènement d’une troisième République », conclut le communiqué de l’UNI-APG