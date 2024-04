Dialogue national au Gabon : toutes les résolutions prises par la commission politique

Dans un élan d’engagement envers le peuple gabonais, les commissaires de la Commission Politique du Dialogue national inclusif, sous la direction éclairée du Pr Noël Bertrand Boundzanga, ont dévoilé samedi les résolutions clés issues de leurs délibérations ardues. Ces résolutions, qui couvrent une vaste gamme de questions cruciales, visent à façonner un avenir plus prometteur et plus juste pour le Gabon. Parmi elles, la durée de la transition limitée à 2 ans, la suspension des cadres du PDG déchu mais pas que.

Dès le départ, le Pr Noël Bertrand Boundzanga, désigné pour présider cette commission stratégique, a accepté avec honneur la charge qui lui a été confiée par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Les attentes étaient élevées, les défis nombreux, mais avec une équipe de travail compétente, la commission politique s’est attelée à la tâche avec détermination.

Le discours bilan du président de cette commisssion

La commission, supervisant les travaux en quatre sous-commissions, a élaboré des recommandations essentielles touchant à des domaines cruciaux de la vie nationale. Sous la direction éclairée de personnalités éminentes telles que le Pr Télesphore Ondo, le colonel Paul-Aimé Vincent Mossie, le général d’armée August Roger Bibaye Itandas et le maître Lubin Ntoutoum, ces sous-commissions ont exploré des sujets allant de la réforme de l’État à la souveraineté nationale, en passant par la justice et les libertés individuelles.

Dans le domaine de la réforme et de l’organisation de l’État, les commissaires ont mis en avant la nécessité de doter le Gabon d’une administration publique dépolitisée, professionnelle et efficace, tout en garantissant l’utilisation transparente des ressources publiques. La simplification des procédures administratives et le développement d’une administration numérique ont également été mis en avant pour améliorer l’accessibilité aux services publics.

Thématique Résolutions Réforme et Organisation de l’État - Création d’une administration publique dépolitisée, professionnelle et performante.

Interdiction de l’utilisation des ressources publiques à des fins partisanes.

Simplification des procédures administratives.

Accélération du développement local en favorisant une répartition équitable des richesses.

Recensement exhaustif des lieux de culte et de leurs dirigeants. Institutions et Régimes Politiques - Adoption d’une Constitution rigide, stable, inviolable et intangible.

Choix d’un régime présidentiel pour garantir un meilleur fonctionnement des institutions de la République.

Durcissement des conditions de création des partis politiques.

Suspension temporaire des partis politiques existants.

Suspendre le Parti démocratique gabonais et les partis politiques alliés à ce parti.

Rendre inéligibles les principaux responsables du parti démocratique gabonais pendant trois ans.

Fixation de la durée de la transition à deux ans maximum. Justice, Droit et Liberté - Renforcement du pouvoir judiciaire et de l’indépendance du conseil supérieur de la magistrature.

Promotion de la liberté de la presse et création d’une école nationale de journalisme.

Amélioration des conditions carcérales conformes aux standards internationaux.

Simplification des procédures de création d’associations, organisations non-gouvernementales et syndicats.

Renforcement des droits des personnes vivant avec un handicap. Souveraineté Nationale - Capitalisation du dynamisme diplomatique dans l’intégration régionale et la coopération bilatérale et multilatérale.

Renforcement de la présence du Gabon dans les organisations internationales.

Maintien du leadership du Gabon dans les questions environnementales.

Reconnaissance institutionnelle de la diaspora gabonaise.

Mise en place d’une politique d’immigration stricte et sécuritaire.

Réservation des hautes fonctions administratives aux Gabonais de souche.

Révision des conditions d’acquisition de la nationalité gabonaise.

Rétablissement du lien de confiance entre les forces de défense et de sécurité, amélioration du comportement des agents sur le terrain et sanction ferme des agents indélicats.

Construction d’établissements pénitentiaires modernes dans chaque province.

Concernant les institutions et les régimes politiques, les commissaires ont préconisé l’adoption d’une Constitution rigide et stable, tout en renforçant les droits fondamentaux des citoyens. Ils ont également proposé la suspension temporaire des partis politiques existants, ainsi que des mesures visant à rendre inéligibles certains responsables politiques pour une période définie.

Dans le domaine de la justice, du droit et des libertés, les commissaires ont plaidé en faveur du renforcement du pouvoir judiciaire et de l’indépendance du conseil supérieur de la magistrature. Des mesures visant à garantir la liberté de la presse, à améliorer les conditions carcérales et à promouvoir les droits des personnes handicapées ont également été recommandées.

En ce qui concerne la souveraineté nationale, les commissaires ont souligné l’importance de renforcer le dynamisme diplomatique du Gabon, de maintenir son leadership dans les questions environnementales et de consolider les liens avec la diaspora gabonaise. Des mesures visant à réguler l’immigration et à renforcer la sécurité nationale ont également été proposées.

Malgré les défis et les débats passionnés, la commission politique a démontré son indépendance et sa détermination à forger un avenir meilleur pour le Gabon. Alors que le dialogue national inclusif entre dans une nouvelle phase, les résolutions adoptées par cette commission serviront de fondement solide pour la construction d’un Gabon plus juste, plus libre et plus prospère pour tous ses citoyens.