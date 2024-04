Dialogue national au Gabon : l’alcool s’invite enfin sur les tables au grand bonheur des participants !

Qui a dit que l’alcool n’aurait pas sa place au Dialogue national inclusif, qui se tient depuis le 2 avril au stade de l’Amitié d’Angondjé ? Après près de 10 jours marqués par son absence sur les tables, les 600 participants et les journalistes accrédités ont eu droit, ce vendredi, à une pause déjeuner arrosée. Une apparition qui a comblé de joie les adeptes de Bacchus qui ne comprenaient le choix des organisateurs de ce sevrage !

Les commissaires et autres délégués du Dialogue national inclusif du Gabon qui ont manqué à l’appel ce vendredi des travaux du stade d’Angondjé ont certainement regretté leur absence. En effet, alors que l’alcool avait brillé par son absence lors des précédentes séances, il a fait une entrée remarquée ce 12 avril sur les tables des convives triés sur le volet.

Selon nos confrères de l’Union, qui rapportent cet événement insolite ce lundi, le déjeuner de ce jour-là a été copieusement arrosé pour les participants, qui en étaient à la fin de leur première semaine de travaux en commission, dans le dur de ces pourparlers pour un renouveau du pays. Apparemment, le début des choses sérieuses la semaine dernière s’est accompagné de nombreux bienfaits.

Lors de ce déjeuner premium, le premier du genre depuis 10 jours, les boissons non alcoolisées et les bouteilles d’eau se faisaient rares sur les tables des convives. En revanche, vins et bières avaient élu domicile sur toutes les tables. Et ce, en abondance ! Même les journalistes souvent mal lotis, n’ont pas été exclus de cette soudaine générosité des organisateurs. Un arrosage qui n’a connu aucun débordement, contrairement à ce que l’on aurait pu penser... à tort !