Des étudiants de l’UOB réclament leurs bourses d’études coupées depuis deux ans !

Le campus de l’Université Omar Bongo (UOB) à Libreville s’est une fois de plus enflammé ce lundi 5 février, alors que des étudiants de master 2 et de doctorat ont manifesté leur mécontentement face à la suspension injuste de leurs bourses depuis deux ans. Des barricades ont été érigées, symbolisant leur frustration croissante envers l’inertie des autorités et en particulier du ministre de l’Enseignement supérieur.

Randy Mombo-Makaya, représentant des étudiants en master 2, a exprimé leur revendication avec détermination : « Nous réclamons simplement notre bourse coupée depuis deux ans. L’État a reconnu nous l’avoir coupée depuis et qu’elle doit nous être restituée. Nous sommes aujourd’hui en février, et nous n’avons toujours pas notre bourse. Nous demandons que les étudiants de master de l’UOB soient pris en considération ». Son appel est clair : les étudiants veulent une action immédiate pour rétablir leurs conditions d’apprentissage normales et récupérer leurs allocations financières. La réaction des étudiants Cette situation découle de l’histoire de la dotation spéciale, une problématique affectant les étudiants boursiers dont les subventions ont été suspendues depuis l’année académique 2021-2022 par le décret 148 relatif au critère d’âge. Cependant, ce décret ne devrait pas s’appliquer aux étudiants du cycle master, et le gouvernement actuel a reconnu leur droit à recevoir leurs bourses. Malgré ces assurances, les étudiants attendent toujours le rétablissement de leurs allocations. Le représentant des étudiants grévistes souligne que l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a déjà effectué les démarches nécessaires pour régler cette situation financière, touchant un effectif de 867 étudiants en master. Cependant, malgré ces efforts, aucune solution concrète n’a encore été apportée. Face à cette impasse, les étudiants ont décidé d’occuper le campus de l’UOB jusqu’à ce que leurs préoccupations soient entendues et résolues. « Tant que nous n’avons pas de situation, le portail de l’UOB sera notre nouvelle maison. Nous allons dormir ici aujourd’hui, et demain, nous serons toujours là, jusqu’à ce que notre situation soit réglée », a-t-il déclaré avec fermeté. Cette manifestation reflète la frustration croissante des étudiants face à l’incertitude persistante quant au rétablissement de leurs bourses, et souligne l’importance cruciale pour les autorités de répondre rapidement et efficacement aux besoins légitimes des étudiants en matière de soutien financier.